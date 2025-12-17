México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo se acaban los pagos y quiénes son las últimas en recibir el dinero?

El depósito de diciembre será el último que reciban las beneficiarias en el año

Guardar
Entrega de tarjetas del programa
Entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en la zona norte del estado (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar, creado por el Gobierno del Estado de México, enfoca su apoyo en mujeres en situación de pobreza y sin acceso a seguridad social, proporcionándoles recursos y beneficios enfocados en elevar su calidad de vida.

Además del respaldo económico de $2,500 pesos cada dos meses, entregado directamente a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar, las beneficiarias cuentan con acceso a seguro médico, descuentos en el transporte público, así como servicios de asesoría legal, financiera y psicológica.

Dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años en condiciones de vulnerabilidad, este programa ofrece de manera directa el apoyo monetario junto con un conjunto de herramientas adicionales diseñadas para su bienestar.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Cuándo se acaban los pagos de Mujeres con Bienestar y quiénes son las últimas en recibir el dinero?

En el contexto del evento “Logros del Bienestar 2025″ celebrado en Chalco, González Romero, titular del programa, anunció que la dispersión del apoyo para el periodo noviembre-diciembre se realizará en un lapso de tres días, lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre.

  • Lunes 15 de diciembre de 2025
  • Martes 16 de diciembre de 2025
  • Miércoles 17 de diciembre de 2025

La jornada del lunes estuvo dedicada a los Grupos 1 (A, B, C, D) y 2 (E, F, G, H). El martes, recibieron su pago quienes integran el Grupo 3 (I, J, K, L, M) así como parte del Grupo 4 (N, Ñ, O, P, Q). Finalmente, el miércoles está reservado para las restantes del Grupo 4 y el Grupo 5, que comprende a las beneficiarias cuyos apellidos inician con S, T, U, V, W, X, Y o Z.

Chalco, González Romero, titular del
Chalco, González Romero, titular del programa, anunció que la dispersión del apoyo para el periodo noviembre-diciembre se realizará en un lapso de tres días, lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes de Mujeres con Bienestar pueden consultar su saldo sin costo ingresando con su usuario y contraseña en https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx, accediendo a la app oficial o enviando la palabra “Saldo” vía WhatsApp al número 525593372498.

También tienen la opción de revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones financieras aplican comisión por este servicio.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.
Las participantes de Mujeres con
Las participantes de Mujeres con Bienestar pueden consultar su saldo sin costo ingresando con su usuario y contraseña en https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx, accediendo a la app oficial o enviando la palabra “Saldo” vía WhatsApp al número 525593372498.

Cambios que tendrá el programa para el próximo año

Las nuevas disposiciones de Mujeres con Bienestar establecen que a partir del siguiente año (2026) solo tendrán acceso mujeres de 18 a 59 años, modificando el límite anterior que permitía participar hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

Según la Secretaría de Bienestar, para quienes viven en áreas rurales, la permanencia máxima será de dos años dentro del programa, mientras que en zonas urbanas el apoyo se limitará a un año. Estos ajustes responden a la necesidad de adaptar tanto el rango de elegibilidad como la duración del beneficio según el tipo de localidad de residencia.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomexMujeres con Bienestar EdomexProgramas socialesProgramas para el BienestarProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Atole de ponche de frutas: la bebida ideal para acompañar el recalentado de tu cena navideña

Esta receta combina lo mejor de dos mundos para crear una bebida reconfortante ideal para compartir en familia

Atole de ponche de frutas:

Estos son los riesgos de automedicarse con ibuprofeno

El medicamento es de uso común para dolores menstruales y se vende sin receta en México

Estos son los riesgos de

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 16 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Elementos de la Guardia Nacional detectaron un olor a gasolina en la zona

Aseguran más de mil 900

Plan Michoacán incorpora nuevas medidas para garantizar derechos laborales: acciones iniciarán en el sector aguacatero

La secretaría de Agricultura dio a conocer el Certificado Laboral de Agroexportación del “oro verde”

Plan Michoacán incorpora nuevas medidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de mil 900

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo: así fue el

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

DEPORTES

FIFA anuncia venta de boletos

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028