Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo se acaban los pagos y quiénes son las últimas en recibir el dinero?

Entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en la zona norte del estado (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar, creado por el Gobierno del Estado de México, enfoca su apoyo en mujeres en situación de pobreza y sin acceso a seguridad social, proporcionándoles recursos y beneficios enfocados en elevar su calidad de vida.

Además del respaldo económico de $2,500 pesos cada dos meses, entregado directamente a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar, las beneficiarias cuentan con acceso a seguro médico, descuentos en el transporte público, así como servicios de asesoría legal, financiera y psicológica.

Dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años en condiciones de vulnerabilidad, este programa ofrece de manera directa el apoyo monetario junto con un conjunto de herramientas adicionales diseñadas para su bienestar.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Cuándo se acaban los pagos de Mujeres con Bienestar y quiénes son las últimas en recibir el dinero?

En el contexto del evento “Logros del Bienestar 2025″ celebrado en Chalco, González Romero, titular del programa, anunció que la dispersión del apoyo para el periodo noviembre-diciembre se realizará en un lapso de tres días, lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre.

La jornada del lunes estuvo dedicada a los Grupos 1 (A, B, C, D) y 2 (E, F, G, H). El martes, recibieron su pago quienes integran el Grupo 3 (I, J, K, L, M) así como parte del Grupo 4 (N, Ñ, O, P, Q). Finalmente, el miércoles está reservado para las restantes del Grupo 4 y el Grupo 5, que comprende a las beneficiarias cuyos apellidos inician con S, T, U, V, W, X, Y o Z.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes de Mujeres con Bienestar pueden consultar su saldo sin costo ingresando con su usuario y contraseña en https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx, accediendo a la app oficial o enviando la palabra “Saldo” vía WhatsApp al número 525593372498.

También tienen la opción de revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones financieras aplican comisión por este servicio.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Cambios que tendrá el programa para el próximo año

Las nuevas disposiciones de Mujeres con Bienestar establecen que a partir del siguiente año (2026) solo tendrán acceso mujeres de 18 a 59 años, modificando el límite anterior que permitía participar hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

Según la Secretaría de Bienestar, para quienes viven en áreas rurales, la permanencia máxima será de dos años dentro del programa, mientras que en zonas urbanas el apoyo se limitará a un año. Estos ajustes responden a la necesidad de adaptar tanto el rango de elegibilidad como la duración del beneficio según el tipo de localidad de residencia.