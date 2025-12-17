México

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 17 de diciembre | EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles desde Palacio Nacional

13:51 hsHoy

Plan de Expansión CFE 2025-2030

Emilia Calleja recordó que el proyecto que tiene la CFE en México se divide en varias partes esenciales para surtir energía de manera eficaz la mayor parte del territorio nacional.

La funcionaria detalló que el plan consta de:

  • Proyectos de generación firme: Respaldo para el sistema eléctrico con cinco proyectos de alta eficiencia en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur
  • Construcción fotovoltaica de Puerto Peñasco: La central eléctrica se construirá en Sonora y es considerada como el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica
  • Nuevos proyectos fotovoltaicos en Coahuila
  • Bloques de energías limpias: CFE evalúa 2 proyectos fotovoltaicos y uno eólico en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato
  • Priorización de 66 proyectos de transmisión entre 2025 y 2026
13:48 hsHoy

México no está de acuerdo con el intervencionismo de Trump, Sheinbaum hace un llamado a la paz tras problemática de EEUU con Venezuela

La mandataria hizo un llamado a la paz y al diálogo entre naciones tras las declaraciones y bloqueos de Donald Trump hacia Venezuela.

Asimismo, Sheinbaum recordó que México siempre se mantendrá neutral en problemáticas internacionales y mostró su descontento hacia las intenciones de intervención internacional.

Finalmente, la presidenta hizo un llamado a las Naciones Unidas para que asuma su papel como interventor de la paz, “que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre”, expresó Sheinbaum.

13:45 hsHoy

De qué se hablará en La Mañanera de hoy

Sheinbaum adelantó que se informará sobre el avance en el Plan Nacional de Energía y las inversiones para México en los próximos meses. En la conferencia matutina, la presidenta estará acompañada de:

  • Luz Elena González, Secretaria de Energía (SE)
  • Emilia Calleja, Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
  • Jorge Islas, Subsecretario de Planeación y Transición Energética
12:26 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

