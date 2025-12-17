‘La Mañanera’ de hoy miércoles 17 de diciembre | EN VIVO

Priorización de 66 proyectos de transmisión entre 2025 y 2026

Bloques de energías limpias : CFE evalúa 2 proyectos fotovoltaicos y uno eólico en los estados de Durango , Quintana Roo y Guanajuato

Construcción fotovoltaica de Puerto Peñasco : La central eléctrica se construirá en Sonora y es considerada como el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica

Proyectos de generación firme : Respaldo para el sistema eléctrico con cinco proyectos de alta eficiencia en Hidalgo , Guanajuato , Tamaulipas , Sinaloa y Baja California Sur

La funcionaria detalló que el plan consta de:

Emilia Calleja recordó que el proyecto que tiene la CFE en México se divide en varias partes esenciales para surtir energía de manera eficaz la mayor parte del territorio nacional.

