‘La Mañanera’ de hoy miércoles 17 de diciembre | EN VIVO

Emilia Calleja recordó que el proyecto que tiene la CFE en México se divide en varias partes esenciales para surtir energía de manera eficaz la mayor parte del territorio nacional.
La funcionaria detalló que el plan consta de:
La mandataria hizo un llamado a la paz y al diálogo entre naciones tras las declaraciones y bloqueos de Donald Trump hacia Venezuela.
Asimismo, Sheinbaum recordó que México siempre se mantendrá neutral en problemáticas internacionales y mostró su descontento hacia las intenciones de intervención internacional.
Finalmente, la presidenta hizo un llamado a las Naciones Unidas para que asuma su papel como interventor de la paz, “que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre”, expresó Sheinbaum.
Sheinbaum adelantó que se informará sobre el avance en el Plan Nacional de Energía y las inversiones para México en los próximos meses. En la conferencia matutina, la presidenta estará acompañada de:
