Del barrio de San Pancho al éxito: Eme Mala Fe presentará “La capital” con sould out en CDMX

El rapero se presentará próximamente en uno de los recintos más importantes de la ciudad Crédito. (Jovani Pérez/ Infobae)

Martín Geovanni Aldana Cervantes, conocido artísticamente como Eme Mala Fe, es un rapero originario de la Ciudad de México que ha construido una trayectoria marcada por la versatilidad musical y el arraigo a su lugar de origen.

A lo largo de su carrera ha explorado distintos géneros con el objetivo de ampliar su alcance y conectar con públicos diversos.

Su propuesta no se limita al rap. Eme Mala Fe ha incursionado en corridos tumbados, salsa, reguetón y regional mexicano, entre otros estilos, lo que le ha permitido desarrollar una identidad sonora amplia manteniéndose en constante evolución.

Esta diversidad ha sido uno de los rasgos que lo han posicionado dentro de la escena urbana nacional.

El crecimiento de su proyecto se ha dado de manera progresiva, con una narrativa que parte del barrio y se proyecta hacia escenarios de mayor escala, sin desprenderse de las referencias personales que han marcado su historia.

“La capital”, un disco y un concierto clave

Eme Malafe, un artista reconocido y admirado en la capital - (Instagram)

Eme Mala Fe se presentará el próximo 19 de diciembre en el Auditorio BB, en un concierto que ya se encuentra con boletos agotados.

El evento se perfila como una noche cargada de energía, en la que el artista recorrerá distintas etapas de su trayectoria frente a uno de los recintos más importantes de la ciudad.

La presentación coincide con el estreno de su nuevo disco titulado “La capital”.

Eme Malafe presentó su proyecto "La Capital" al que describe como entrega total - (Foto: Instagram / @ememalafe)

Durante una conferencia con medios de comunicación, el cantante explicó que el proyecto representó un proceso de entrega total, en el que buscó dar lo mejor de sí tanto a nivel artístico como personal.

El álbum está compuesto por 16 temas seleccionados de un total de 24 canciones. Según detalló, cada pieza tuvo un desarrollo distinto y el disco se divide en varias facetas: una parte motivacional, otra emocional y una más cruda.

Para el artista, La capital funciona como una especie de graduación personal, resultado de años de búsqueda y definición de identidad.

Del barrio de San Pancho a los escenarios

(Jesús Avilés/Infobae México)

En diversas entrevistas, el artista ha señalado que creció en el callejón de San Pancho, en la colonia Paulino Navarro, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En una conversación con Saskia Niño de Rivera, recordó su infancia como una etapa que vivió con gusto y felicidad, pese a las limitaciones que pudieron existir en su entorno familiar.

Hijo de comerciantes, Eme Mala Fe ha mencionado que durante sus primeros años no fue plenamente consciente de las carencias económicas del hogar.

Sin embargo, al llegar a la secundaria, comenzó a distanciarse de su familia al involucrarse en dinámicas que él mismo ha descrito como una etapa de desorden personal, la cual recuerda como un periodo complejo y doloroso.

Tras ese proceso, la música se convirtió en un punto de inflexión. El rapero encontró en el arte una vía para canalizar experiencias personales y replantear su camino, consolidando un proyecto que hoy lo coloca como un referente emergente que lleva la voz del barrio más allá de su lugar de origen.