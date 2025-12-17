México

Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras polémica con Christian Nodal y su violinista

La cantante acaba de cerrar su gira “Libre Corazón” con un concierto en Las Vegas

La cantante acaba de cerrar su gira “Libre Corazón” con un concierto en Las Vegas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En plena polémica, Ángela Aguilar sorprendió al publicar nuevas imágenes personales en su cuenta de Instagram después de varios días de compartir temas relacionados a su carrera musical. La artista, reconocida por su vínculo familiar con el cantante de música regional Pepe Aguilar, difundió dos fotografías que generaron inmediata atención. El primer registro revela los adornos navideños y el árbol colocado en su hogar, acompañados por melodías festivas como fondo musical. La segunda imagen, una selfie, muestra a la cantante con gafas oscuras, el maquillaje recién hecho, una expresión serena, e incluso una leve sonrisa en el rostro.

Esta vez no agregó ningún emoji, música, ni comentario al respecto de su publicación. Por lo que la atención solo se centra en ella.

Esta publicación se difundió tras concluir recientemente su gira “Libre corazón” en Las Vegas, donde finalizó una serie de presentaciones el pasado 13 de diciembre. La reaparición digital de la cantante toma importancia, ya que sigue a días de creciente atención sobre los movimientos del entorno profesional de Christian Nodal, quien fue vinculado en titulares con una de sus violinistas.

La hija de Pepe Aguilarse ha mostrado emocionada con la época navideña.(@angela_aguilar_)

La controversia se centró directamente en una de las integrantes del equipo de Nodal, el cantante originario de Sonora. La violinista Esmeralda Camacho se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que una reacción suya quedara registrada durante un concierto del artista. En esas imágenes, tomadas mientras Nodal besaba a su esposa sobre el escenario, Camacho mostró un gesto facial interpretado por parte del público digital como señal de incomodidad. Otra integrante de la banda también hizo muecas al observar la escena.

Estos breves registros provocaron oleadas de análisis y comentarios. Según los seguidores que difundieron videos a través de TikTok, la expresión de Esmeralda Camacho y su relación laboral cercana al intérprete de mariacheño contribuyeron a que su figura captara la atención general, elevando su presencia en tendencias digitales. La violinista, hasta ese momento desconocida, enfrentó una repentina exposición.

Los reflectores aterrizaron sobre Esmeralda Camacho tras la viralización de videos donde interactúa en el escenario con Nodal. (@nodal, @angela_aguilar_,@esmeralda_canape, Instagram)

Los internautas en redes sociales han debatido la supuesta existencia de un vínculo personal entre Nodal y Camacho, aunque no se han presentado datos verificables por ninguna de las partes. La trayectoria de Esmeralda Camacho se caracteriza por su versatilidad: colabora como parte de la sección de violines en la banda de Christian Nodal, pero también ha trabajado con agrupaciones como Belanova y con la Orquesta Sinfónica de Zapopan en Jalisco. Además, desarrolla proyectos propios en los que fusiona el violín con géneros electrónicos y techno en distintos escenarios y clubes nocturnos.

