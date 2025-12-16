Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia tras una recaída relacionada con su enfermedad, según confirmó Gustavo Adolfo Infante (Captura: programa Hoy)

El estado de salud de Yolanda Andrade ha vuelto a generar preocupación tras conocerse que la conductora fue hospitalizada de emergencia en los últimos días, según informó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano.

La noticia llega pocas semanas después de su emotivo regreso al programa Montse y Joe, donde compartió con el público la complejidad de su diagnóstico y la transformación que ha experimentado desde el inicio de su enfermedad.

De acuerdo con lo revelado por Gustavo Adolfo Infante, Yolanda Andrade permanece internada desde hace varios días debido a una recaída relacionada con su padecimiento.

Una recaída en su enfermedad

El periodista precisó: “Lamentablemente en ‘De Primera Mano’ les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada, hasta donde sabemos, ya tiene un par de días y fue una recaída de su enfermedad”.

La conductora enfrenta dos enfermedades incurables, entre ellas la esclerosis múltiple, que afecta su calidad de vida y movilidad (Unicable/Youtube)

Infante aclaró que, hasta el momento, no se dispone de información sobre el hospital en el que se encuentra ni sobre la gravedad de su estado, y añadió:

“No sabemos si está grave o no está grave, pero es lo que sabemos, es lo que ha llegado hasta nuestra redacción... esperemos que esté bien Yolanda, que la libre y que salga adelante”.

Tanto la hermana de la conductora como la productora del programa Montse y Joe no han respondido a las solicitudes de información, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su situación.

Dos diagnósticos sin cura

El diagnóstico de Yolanda Andrade ha sido motivo de atención desde agosto pasado, cuando la conductora reveló públicamente que enfrenta dos enfermedades incurables, entre ellas la esclerosis múltiple, una afección autoinmunitaria que compromete el cerebro y la médula espinal.

La familia y la producción de Montse y Joe mantienen hermetismo sobre el estado de salud actual de Yolanda Andrade (Foto: Unicable)

En declaraciones recogidas por el productor Enrique Gou, se confirmó que la esclerosis múltiple es uno de los padecimientos que afectan a Andrade. La propia conductora relató:

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”.

En ese momento, compartió que los médicos le advirtieron que su expectativa de vida podría no superar los cinco años.

Los primeros síntomas que alertaron a Yolanda Andrade incluyeron dolor de cabeza y una hemorragia, lo que derivó en una hospitalización prolongada.

Los primeros síntomas de Yolanda Andrade incluyeron dolor de cabeza y hemorragia, lo que derivó en una hospitalización prolongada (Infobae México- Jovani Pérez)

Tras meses de recuperación y especulaciones sobre su salud, la conductora reapareció en Montse y Joe a finales de octubre de 2025, donde protagonizó un reencuentro cargado de emociones junto a Juan José “Pepillo” Origel y Montserrat Oliver.

Durante la transmisión, Origel evocó el momento en que comenzaron las complicaciones médicas de Andrade: “Fíjate que estábamos acordándonos ahorita de la última vez que estuve con Yolanda aquí, ¿te acuerdas? Se puso mala”.

Andrade recordó: “Aquí estábamos parados tú y yo y me preguntaste por mi mamá. Yo te dije: ‘Estoy preocupada porque no me he sentido bien’. Y ahí fue...”.

Montserrat Oliver y el público han expresado admiración por la fortaleza y esperanza de Yolanda Andrade en su lucha contra la esclerosis múltiple

Yolanda Andrade en depresión profunda

El impacto de la enfermedad en la vida de Yolanda Andrade ha sido profundo, tanto en el plano físico como emocional. En el programa, la conductora rompió en llanto al describir su experiencia:

“De decir: ‘Dios mío, ¿cómo? Mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover’. (…) Es un tema que a la familia cansa mucho también, aunque se turnen, que pasas por muchas emociones y principalmente hay una que reconozco perfecto y es la depresión. Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces”, dijo entonces.