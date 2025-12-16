México

Wendy Guevara es acusada de supuesto fraude: fans enfurecen en redes tras no recibir respuestas

La empresaria enfrenta acusaciones de estafa por no entregar perfume que vendió en preventa desde el mes de febrero

(IG: @soywendyguevaraoficial)
La creadora de contenido y empresaria Wendy Guevara enfrenta una creciente ola de críticas y acusaciones de fraude en redes sociales tras retrasos en la entrega de su perfume Wendura.

La polémica estalló cuando usuarios, muchos de ellos fieles seguidores, denunciaron no haber recibido el producto vendido en preventa desde inicios del año. Mientras la conversación se viraliza y hashtags como #WenduraEstafa se multiplican en TikTok, la influencer aún no ha dado una respuesta a quienes compraron su fragancia.

¿Cuándo comenzó la preventa?

El perfume tendrá un costo
En febrero, Wendy Guevara dio el salto al mundo empresarial al anunciar, con gran expectativa, su nueva faceta como empresaria y su primer perfume. A través de sus redes, la influencer presentó Wendura Privée, una fragancia que prometía aromas cálidos, dulces y especiados, con notas de canela, clavo y maderas suaves.

Dicho perfume podía apartarse por $300 pesos mexicanos y, antes de ser entregado, debía liquidarse el resto del pago $1 mil 100 pesos mexicanos, más 150 de envío. De tal forma que el total fue de $1 mil 550 pesos mexicanos por frasco.

La propuesta incluía dos presentaciones: una en rosa y otra en morado. Fans emocionados esperaban la llegada a sus hogares de alguna de los dos botellas. La expectativa fue máxima, con decenas de comentarios de emoción y capturas de apartados para la preventa desde los primeros días de marzo.

10 meses después

Wendy lanzó su nueva fragancia:
Con el paso de los meses, la promesa se fue diluyendo en quejas. Usuarios expresaron en redes sociales que no han recibido su perfume pese a haberlo liquidado desde hace meses.

Según los testimonios, la comunicación con la influencer y su equipo ha sido nula en los últimos meses, mientras que los intentos de conseguir información y reembolsos han quedado sin respuesta.

“Es un tremendo fraude el perfume de Wendy Guevara ‘Wendura’. En febrero comenzó la preventa, pero es fecha hoy, en diciembre, que no se sabe nada del lanzamiento y todos los que compraron siguen sin recibir respuesta”, reclamó un seguidor.

“¿Alguien ha recibido su perfume de Wendy Guevara? Lo aparté en la preventa de febrero y según en abril estaban listos. En mayo mandaron un correo pidiendo disculpas y en junio me marcaron para volver a disculparse; que llegaban en un mes más. Mandé un correo en agosto pidiendo aclaración y ya nunca me contestaron hasta el día de hoy”, comentan en redes.

Los reclamos han escalado desde simples quejas hasta exigencias explícitas de devolución del dinero.

Ni Wendy ni su equipo dan respuesta

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff
Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

La indignación llegó a tal grado que usuarios organizaron videos y publicaciones virales en TikTok y X denunciando la falta de cumplimiento. El producto fue vendido mayoritariamente por la página oficial y, ante cada retraso, la comunidad empezó a denunciar la falta de transparencia y, en algunos casos, acusar directamente de “fraude” a la Wendy Guevara.

Por el momento, Wendy no ha emitido declaración alguna sobre esta controversia. De no haber resolución o un pronunciamiento oficial, la influencer podría enfrentar consecuencias legales y daños a su reputación por incumplimiento de entrega y mala gestión en su primer negocio.

