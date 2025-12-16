VIDEO| Captan momento exacto de la caída de la aeronave cerca del Aeropuerto en Toluca

El impacto del jet ejecutivo ocurrió a las 12:31 en la colonia San Pedro Toltepec, en la intersección de Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán. (Captura video)

Continuan dandose a conocer imágenes de la caída de un jet privado ejecutivo cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca que hasta el momento ha dejado un saldo confirmado de siete personas muertas y cuatro heridas

El accidente, ocurrido al mediodía del lunes quince de diciembre movilizó a equipos de emergencia y generó una investigación oficial para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la aeronave involucrada era un Cessna Citation III XA-PRO de la empresa Jet Pro, que había partido del Aeropuerto de Acapulco, en Guerrero, con destino a la capital mexiquense.

El plan de vuelo registraba a ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto, tres de los cuales se ha confirmado que eran menores de edad.

Avioneta se estrela en San Pedro Totoltepec Crédito:FB VECINOS UNIDOS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SUS BARRIOS

Así fue el momento exacto de la caída de la aeronave en Toltepec

El impacto se produjo a las 12:31 en la colonia San Pedro Toltepec, específicamente en la intersección de la calle Industria Automotriz y el boulevard Miguel Alemán, según reportó el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México.

En el lugar del accidente, el cuerpo de Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del municipio de Metepec trabajaron para sofocar las llamas generadas tras el impacto.

El Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, confirmó que seis personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras cuatro resultaron heridas y recibieron atención inmediata por parte de las Unidades de Emergencia desplegadas.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el vehículo pierde altura para posteriormente impactarse en el pavimento.

En el video también puede escucharse el ruido causado por el impacto y posteriormente la colunma de humo que levanto.

En el video se puede apreciar el momento exacto de la caída de la avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca. Crédito: X:@elvallemexicoc

ASPA lamenta fallecimiento del piloto en accidente aéreo

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México lamentó el fallecimiento del Capitán Jorge Del Castillo Huerta quien piloteaba el aeronave que se desplomó esta tarde tras un vuelo con destino a Toluca

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos”, mencionaron.

(@aspaprensa)