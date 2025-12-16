México

VIDEO| Captan momento exacto de la caída de la aeronave cerca del Aeropuerto en Toluca

Nuevos videos que circulan en redes sociales muestran el momento preciso en que vehículo aéreo pierde altura

Guardar
El impacto del jet ejecutivo
El impacto del jet ejecutivo ocurrió a las 12:31 en la colonia San Pedro Toltepec, en la intersección de Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán. (Captura video)

Continuan dandose a conocer imágenes de la caída de un jet privado ejecutivo cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca que hasta el momento ha dejado un saldo confirmado de siete personas muertas y cuatro heridas

El accidente, ocurrido al mediodía del lunes quince de diciembre movilizó a equipos de emergencia y generó una investigación oficial para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la aeronave involucrada era un Cessna Citation III XA-PRO de la empresa Jet Pro, que había partido del Aeropuerto de Acapulco, en Guerrero, con destino a la capital mexiquense.

El plan de vuelo registraba a ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto, tres de los cuales se ha confirmado que eran menores de edad.

Avioneta se estrela en San
Avioneta se estrela en San Pedro Totoltepec Crédito:FB VECINOS UNIDOS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SUS BARRIOS

Así fue el momento exacto de la caída de la aeronave en Toltepec

El impacto se produjo a las 12:31 en la colonia San Pedro Toltepec, específicamente en la intersección de la calle Industria Automotriz y el boulevard Miguel Alemán, según reportó el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México.

En el lugar del accidente, el cuerpo de Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del municipio de Metepec trabajaron para sofocar las llamas generadas tras el impacto.

El Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, confirmó que seis personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras cuatro resultaron heridas y recibieron atención inmediata por parte de las Unidades de Emergencia desplegadas.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el vehículo pierde altura para posteriormente impactarse en el pavimento.

En el video también puede escucharse el ruido causado por el impacto y posteriormente la colunma de humo que levanto.

En el video se puede apreciar el momento exacto de la caída de la avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca. Crédito: X:@elvallemexicoc

ASPA lamenta fallecimiento del piloto en accidente aéreo

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México lamentó el fallecimiento del Capitán Jorge Del Castillo Huerta quien piloteaba el aeronave que se desplomó esta tarde tras un vuelo con destino a Toluca

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos”, mencionaron.

(@aspaprensa)
(@aspaprensa)

Temas Relacionados

avionetaaeronaveTolucamexico-noticias

Más Noticias

Saúl Monreal pide la renuncia del dirigente de Morena Zacatecas tras polémica con obispo

El líder religioso Sigifredo Noriega defendió su derecho a opinar como referente social y pastoral, lo que provocó conflictos internos en el partido

Saúl Monreal pide la renuncia

Beca Rita Cetina: qué letras reciben su pago el próximo jueves 18 de diciembre

Este es el día del calendario con la mayor cantidad de letras pendientes de depósito

Beca Rita Cetina: qué letras

“Me atacaron en pandilla”, Noroña recuerda su agresión en el Senado por la pelea en el Congreso de la CDMX

El ambiente legislativo se vio alterado tras una serie de enfrentamientos verbales y físicos entre diputados de Morena y PAN, lo que llevó a la suspensión de la sesión

“Me atacaron en pandilla”, Noroña

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

La esperada adaptación mexicana abrirá el telón el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1, prometiendo doce semanas de magia y talento

Michaela Bisogno queda fuera de

Tras enfrentamiento en el Congreso, diputadas del PAN comparten su versión de los hechos

Claudia Susana Pérez Romero y Daniela Álvarez denunciaron agresiones y calificaron el altercado como irrupción al debate legislativo

Tras enfrentamiento en el Congreso,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinaron a tres personas y

Asesinaron a tres personas y los dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

Ejército Mexicano destruyó un plantío de marihuana localizado en El Ranchito, Culiacán

Caen seis personas en límites entre Colima y Michoacán: investigan si están ligadas con coche bomba de Coahuayana

Algunos policías de Harfuch serán retirados de Uruapan tras denuncias de extorsión a pobladores, anuncia Tafolla

ENTRETENIMIENTO

Michaela Bisogno queda fuera de

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

La Granja VIP: sigue en vivo la noche de asamblea hoy 15 de diciembre

Recuerdan a León Serment, el caso de cineasta asesinado por su hijo que cimbró a México, tras muerte de Rob Reiner

System of a Down anuncia segundo show en CDMX: preventa y precios para la banda estadounidense de heavy metal

Muere Juan José Zerboni, actor y productor teatral, a los 72 años

DEPORTES

Calendario del Clausura 2026 Liga

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca