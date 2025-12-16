Tras enfrentamiento en el Congreso, diputadas del PAN comparten su versión de los hechos

Según el PAN, el dictamen de transparencia fue modificado el mismo día, rompiendo un acuerdo previo sobre un órgano colegiado y descentralizado.

La diputada del PAN, Claudia Susana Pérez Romero, fijó postura tras los hechos ocurridos en el Congreso de la Ciudad de México, donde una confrontación entre legisladores derivó en empujones y jaloneos durante la discusión sobre la extinción del Instituto de Transparencia capitalino (InfoCDMX).

En conferencia de prensa, sostuvo que la toma de la tribuna por parte de su bancada tuvo como objetivo frenar la aprobación de un dictamen que, a su consideración, modifica el modelo de acceso a la información pública en la capital.

Posicionamiento de Claudia Pérez tras los hechos

Pérez Romero señaló que Acción Nacional buscó defender la rendición de cuentas y el derecho ciudadano a la información.

Afirmó que la protesta se realizó de manera pacífica y que la confrontación física ocurrió cuando legisladoras de Morena intentaron retirar a la oposición de la tribuna

Claudia Susana Pérez Romero afirmó que no existieron condiciones para continuar la sesión tras el altercado. Crédito: Gobierno CDMX

Indicó que durante el incidente varias diputadas del PAN resultaron agredidas, entre ellas Daniela Álvarez, quien —dijo— se encontraba previamente lesionada.

La legisladora agregó que su grupo parlamentario decidió no continuar en la sesión como señal de inconformidad por lo ocurrido en el pleno.

Daniela Álvarez denuncia agresiones durante la sesión

La diputada Daniela Álvarez Camacho relató que resultó lesionada durante los hechos registrados en el recinto legislativo.

Aseguró que fue jaloneada y empujada mientras intentaba mantenerse en la tribuna y señaló que las agresiones quedaron registradas en video.

Asimismo, denunció la presencia de personas encapuchadas en el exterior del Congreso, quienes —afirmó— increparon a legisladores del PAN y del PRI.

Daniela Álvarez aseguró que no existieron condiciones para continuar la sesión legislativa tras los incidentes. Crédito: Gobierno CDMX

Anunció que presentará las denuncias correspondientes por las agresiones sufridas.

Explicación del PAN sobre la reforma a la transparencia

Durante la misma conferencia, legisladores panistas explicaron que, tras los cambios constitucionales, las entidades federativas están obligadas a armonizar su marco normativo en materia de transparencia.

Detallaron que el PAN propuso que el nuevo órgano encargado del acceso a la información en la ciudad fuera descentralizado y colegiado, con el fin de mantener mecanismos de deliberación y contrapesos.

Señalaron que Morena impulsó un modelo desconcentrado y unipersonal, lo que, desde su perspectiva, concentra las decisiones en una sola figura.

La reforma plantea la desaparición del InfoCDMX y la creación de un nuevo órgano de transparencia en la Ciudad de México.

De acuerdo con el PAN, existía un acuerdo previo para que el órgano fuera colegiado, el cual —afirmaron— fue modificado mediante una reserva presentada el mismo día de la sesión.

PRI condena violencia y anuncia acciones legales

La coordinación del grupo parlamentario del PRI manifestó su respaldo a las legisladoras agredidas y condenó los hechos ocurridos durante la sesión.

Señaló que la confrontación se originó tras el incumplimiento de acuerdos legislativos relacionados con el dictamen de transparencia.

El PRI informó que también presentará recursos legales por los incidentes y anunció que no participará en la discusión del presupuesto, al considerar que no existen condiciones para continuar con el proceso legislativo.

Hechos relevantes del enfrentamiento en el Congreso:

Diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la discusión del dictamen sobre transparencia.

Se registraron empujones, jaloneos y gritos entre legisladores.

Legisladoras de oposición denunciaron agresiones físicas.

PAN y PRI anunciaron que no continuarían en la sesión.