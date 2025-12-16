México

Sedema suspende trámites de verificación vehicular por periodo decembrino en la CDMX

Calendario especial de suspensión y horarios reducidos para trámites y verificaciones vehiculares

Fechas para la verificación vehicular
Fechas para la verificación vehicular en la CDMX durante el mes de diciembre 2025 (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó la suspensión temporal de actividades en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y en la Oficialía de Partes con motivo de los festejos decembrinos y el inicio del año 2026.

La medida busca ajustar las operaciones administrativas al periodo vacacional, por lo que la dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones para evitar contratiempos en sus trámites.

Fechas de suspensión

Fechas de atención por periodo
Fechas de atención por periodo vacacional Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el aviso oficial, los servicios en dichas áreas no estarán disponibles los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026. Las actividades se reanudarán de forma normal el 2 de enero de 2026, en los horarios habituales establecidos por la Sedema.

La dependencia capitalina precisó que esta suspensión afecta principalmente a los trámites relacionados con la verificación vehicular, atención ciudadana y recepción de documentos en la Oficialía de Partes.

Por ello, recomendó a los propietarios y poseedores legales de automóviles matriculados en la Ciudad de México planear con anticipación cualquier gestión pendiente, a fin de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones ambientales.

Horarios especiales de Centros de Verificación

Suspensión de actividades en Verificentros
Suspensión de actividades en Verificentros de la CDMX Foto: Cuartoscuro

En lo que respecta a los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, la Sedema dio a conocer que estos operarán bajo un esquema especial durante el mismo periodo.

Los centros mantendrán su funcionamiento de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre de 2025, fechas en las que el servicio se ofrecerá únicamente de 8:00 a 15:00 horas.

Asimismo, los Centros de Verificación permanecerán cerrados el 25 de diciembre de 2025 y del 1 al 3 de enero de 2026. Las actividades se reanudarán el lunes 5 de enero de 2026, con el horario regular establecido para este tipo de instalaciones. Ante este calendario, la Sedema subrayó la importancia de revisar con detalle las fechas disponibles para realizar la verificación vehicular y evitar retrasos que puedan derivar en multas o sanciones.

La Secretaría destacó que la planeación oportuna resulta fundamental, ya que la suspensión de actividades administrativas podría afectar la programación de citas, la entrega de documentos y la atención de diversos trámites ambientales. En este sentido, reiteró el llamado a la ciudadanía para que tome las medidas necesarias y considere las fechas de cierre parcial o total durante el periodo decembrino.

“Se solicita a los propietarios o poseedores legales de automotores matriculados en la Ciudad de México tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades durante el periodo señalado”, señaló la Sedema en su comunicado.

Con esta información, la autoridad ambiental busca brindar certeza a los usuarios y facilitar el cumplimiento de la normatividad en materia de verificación vehicular en la capital del país.

