¿Quién es Alex Tonatiuh Márquez, funcionario al que EEUU le habría quitado la visa? Sheinbaum confirmó su despido

La presidenta de México descartó una investigación contra el exfuncionario de ANAM

Alex Tonatiuh Márquez Hernández fue
Alex Tonatiuh Márquez Hernández fue despedido como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la noticia fue confirmada por Claudia Sheinbaum. (Foto: EFE/redes sociales)

La salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó la noticia desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria agregó que se trató de una decisión tomada por Rafael Marín, titular de la ANAM.

¿Quién es Alex Tonatiuh Márquez Hernández?

Aunque la mandataria descartó que en estos momentos haya una investigación en curso en contra del exfuncionario de ANAM, el nombre de Alex Tonatiuh Márquez Hernández ha saltado a la conversación pública por señalamientos de “tráfico de influencias” y el llamado “huachicol fiscal”.

El exdirector de investigación aduanera de la ANAM es licenciado en Derecho, con número de cédula 8016139, según un documento alojado en la Plataforma Nacional de Transparencia Alex Tonatiuh Márquez habría ocupado un cargo directivo en la misma dependencia entre el 16 de enero y el 30 junio de 2023.

Alex Tonatiuh Márquez posee una maestría en justicia penal y seguridad pública por la Universidad Humanitas, finalizada en noviembre de 2022.

Uno de los últimos escándalos del exfuncionario fue a inicios de diciembre de este año, cuando se dio a conocer a través de distintos medios de comunicación que la visa le habría sido retirada por el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento trascendió que se trataba de un tema administrativo y personal, decisión supuestamente no vinculada a señalamientos previos.

Ante la nueva política de EEUU sobre el fentanilo, Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que la solución no es solo castigar, sino atender las causas sociales, familiares y de salud mental que originan el consumo de drogas en los jóvenes. También reiteró la postura de México en contra de cualquier intervención militar. (Presidencia)

Estos son algunos de los señalamientos en contra de Alex Tonatiuh Márquez

En abril de este año, según una investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico, incluyendo a tres exgobernadores, cinco senadores, cuatro diputados federales y un juez o magistrado.

Bajo este esquema corrupto orientado a la recaudación fiscal en operaciones fronterizas, varios funcionarios fueron relacionados con actividades ilegales. En ese marco, tanto Alex Tonatiuh Márquez Hernández como José Ramón Gómez Leal, junto a otros integrantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México, aparecieron como señalados por supuesta participación en una red de tráfico de influencias y huachicol fiscal.

Para el mes de agosto los señalamientos hacia el exfuncionario siguieron, la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción señaló que Alex Tonatiuh Márquez se encontraba bajo presunta investigación por parte de autoridades federales mexicanas debido a su posible implicación en operaciones financieras irregulares ligadas al lavado de dinero.

Los señalamientos anteriores se dieron en medio de la polémica de la poca “austeridad” del exfuncionario quien habría mantenido un estilo de vida lujoso, caracterizado por la adquisición de relojes costosos y la supuesta compra de un penthouse en Polanco.

Estos son los puntos más relevantes sobre quién es Alex Tonatiuh Márquez

  1. La salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que la decisión fue tomada por Rafael Marín, titular de la ANAM.
  2. Márquez Hernández es licenciado en Derecho y tiene una maestría en justicia penal y seguridad pública; ocupó cargos directivos en la ANAM entre enero y junio de 2023.
  3. El exfuncionario enfrenta señalamientos públicos de “tráfico de influencias” y “huachicol fiscal”, aunque actualmente no existe una investigación formal en su contra, según declaraciones oficiales.
  4. En diciembre, la visa estadounidense de Márquez le fue retirada, hecho que se atribuyó a razones administrativas y personales, no relacionadas oficialmente con los señalamientos anteriores.
  5. Investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles han vinculado a Márquez Hernández con presuntas operaciones financieras irregulares y lavado de dinero, además de señalarlo por su estilo de vida considerado incompatible con políticas de austeridad, como la compra de bienes de lujo.

