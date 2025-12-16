México

¿Qué le pasó a Isabel Lascurain de Pandora y por qué apareció con oxígeno?

La cantante explicó cuál es su estado de salud actual y si tuvo que ser hospitalizada

La integrante de pandora ahondó sobre su estado de salud (Instagram)

La cantante mexicana Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, generó preocupación entre sus seguidores después de aparecer en redes sociales utilizando oxígeno.

La intérprete publicó un video en su cuenta de Instagram, en medio de rumores y comentarios sobre su estado de salud, luego de ausentarse de una presentación programada en Puerto Vallarta.

“Hola, mi familia preciosa”: el mensaje de Isabel Lascurain a sus seguidores

Isabel Lascurain, de Pandora, compartió un video explicando las razones de su ausencia en el reciente espectáculo.

Trío Pandora. (Foto: Instagram)

“Hola, mi familia preciosa. No les podía hacer un videíto antes porque, pues porque no era lo propio, siendo que ayer tuvimos un... Tuvimos un show en Puerto Vallarta”, expresó, reconociendo su falta en la actuación.

La cantante agradeció a sus compañeras grupales y al público. “

Quiero agradecerles a la gente de Puerto Vallarta, su amor, su aplauso, su porra. Muchas gracias. Por supuesto, agradecerles a Ilse, a Mimi, a Fer y a May el esfuerzo que hicieron por sacar el show adelante, porque yo sé lo que es cuando una no está presente, es terrible, porque sí se siente horrible cuando falta alguna de las cuatro”.

Isabel Lascurain (Foto: Instagram)

La artista enfatizó que no fue hospitalizada.

“Estoy aquí en casita, pero vamos a salir de esta perfectamente. Nada más quería pasar para darles las gracias, para ofrecer una disculpa a la gente de, de Vallarta que no pude estar. Y para mandarles todo mi amor y un beso enorme, enorme, enorme”.

La enfermedad que obligó a Isabel Lascurain a usar oxígeno

Durante el mensaje, Isabel Lascurain reveló que padece neumonía, lo cual le generó complicaciones respiratorias.

Isabel Lascurain 06-11-2020

“Tengo neumonía, estoy bien, pero desde el martes que estuvimos en Tuxtla había mucho viento, ya me dolía la cabeza y tal, y ya regresé bastante mermada con la oxigenación muy baja”, comentó la cantante.

Indicó que actualmente se encuentra bajo atención médica.

“Ya estoy con doctores”, añadió, y aseguró que su estado mejora sin la necesidad de hospitalización. “Gracias a Dios no me tuvieron que hospitalizar”, reiteró en el video difundido en su cuenta oficial.

Lascurain envió un mensaje tranquilizador al público afirmando que espera completar su recuperación en casa y regresar pronto a los escenarios junto a sus compañeras de Pandora.

