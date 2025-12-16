México

Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 16 diciembre

Se presentan afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento y cierres temporales por eventos decembrinos

Se presentan afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento y cierres temporales por eventos decembrinos

El Sistema Metrobús de la Ciudad de México informó que hoy martes 16 de diciembre de 2025 se registran cierres temporales en algunas estaciones como parte del programa de mantenimiento preventivo y correctivo que se implementa durante el último mes del año.

A estas afectaciones se suman intervenciones por eventos temporales, particularmente por actividades decembrinas en zonas de alta afluencia. De acuerdo con el Estado del Servicio, estas son las principales incidencias que deben considerar las y los usuarios al planear sus trayectos.

Línea 1: estación Sonora sin servicio

La estación Sonora, correspondiente a la Línea 1, permanece sin servicio en ambos sentidos debido a trabajos de mantenimiento en su infraestructura. Estas labores forman parte de las acciones enfocadas en mejorar las condiciones operativas del corredor Insurgentes, uno de los más transitados del sistema.

El Metrobús recomienda a las personas usuarias utilizar estaciones cercanas como Campeche o Nuevo León, así como prever mayor tiempo de traslado durante las horas pico.

Línea 2: Rojo Gómez continúa cerrada

En la Línea 2, la estación Rojo Gómez se mantiene fuera de operación en ambos sentidos por mantenimiento. Este cierre se suma a las intervenciones mayores que el sistema ha venido realizando en esta estación durante diciembre, con el objetivo de reforzar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura.

Las autoridades reiteran que, mientras duren los trabajos, se puede utilizar la estación Río Mayo como alternativa para continuar el recorrido sobre la misma línea.

Cierres por eventos temporales: Verbena Navideña en el Centro

Además de los trabajos de mantenimiento, este martes se reportan afectaciones por eventos temporales relacionados con celebraciones decembrinas.

Línea 4: cierre por Verbena Navideña

En la Línea 4, el tramo Delegación Cuauhtémoc – Museo San Carlos se encuentra sin servicio en ambas direcciones debido a la realización de la Verbena Navideña, un evento que genera alta concentración de personas en el Centro Histórico.

El Metrobús indicó que este cierre busca garantizar la seguridad de peatones y usuarios, por lo que el servicio se ajusta temporalmente mientras se desarrollan las actividades festivas. Se recomienda utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el restablecimiento del servicio.

Líneas que operan con normalidad

El resto de las líneas del sistema Metrobús reportan servicio regular, sin estaciones afectadas hasta el momento de la última actualización. No obstante, las autoridades advierten que las condiciones pueden cambiar a lo largo del día, especialmente en zonas con eventos masivos o alta carga vehicular.

Recomendaciones para las y los usuarios

El Metrobús de la Ciudad de México exhorta a la ciudadanía a:

  • Anticipar tiempos de traslado.
  • Consultar el estado del servicio en tiempo real.
  • Considerar rutas alternas en caso de cierres.

Estas acciones forman parte del esfuerzo conjunto del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad para ofrecer un sistema de transporte más seguro, eficiente y funcional, especialmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta la movilidad en la capital.

