La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la última semana en el reality

En la recta final de la competencia, se realizó la Asamblea final dentro de la granja. (TvAzteca)

Después de la más reciente gala celebrada el domingo 14 de diciembre, Sergio Mayer Mori se convirtió en el último expulsado de La Granja VIP 2025, dejando solo a seis competidores en la fase final del reality. La última semana del programa se desarrolla bajo un clima de alta tensión y expectativa, conforme se acerca la definición del ganador de los 2 millones de pesos.

La más reciente asamblea tuvo lugar durante la jornada del lunes 15 de diciembre. Los seis granjeros restantes participaron en una votación decisiva, cuyo mecanismo contó con una ruleta que condicionó los votos y aumentó la incertidumbre en el proceso. Este método, que buscó impedir pactos previos y asegurar transparencia, determinó el destino de los participantes, tal como lo detalló la producción del programa.

La Granja VIP especificó que los nominados para abandonar el reality el viernes son Eleazar Gómez y “El Patrón”, Alberto del Río. Ambos forman parte de los últimos seis grandes favoritos, que ahora se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin un lugar en la gran final, quedando fuera de la competencia por el millonario premio. Esta nominación genera diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores del formato discuten el futuro de los concursantes.

Los competidores nominaron regidos por la dinámica de la ruleta. (Captura de pantalla TikTok)

Deigual manera, los nominados serán sometidos a la votación de la audiencia, y su permanencia dependerá de los votos que reciban hasta la jornada del viernes. El desenlace dejará solo a cuatro aspirantes, quienes avanzarán a la definición del certamen.

El reality de La Granja VIP se emite en horario estelar y mantiene altos niveles de audiencia en su recta final. El ganador de los 2 millones de pesos será anunciado en la gala de cierre, que se transmitirá en directo este domingo 21 de diciembre.

Eleazar y El Patrón podrían abandonar la competencia el viernes. (Captura de pantalla TikTok)

Así se modificó la dinámica en La Granja VIP

El martes 16 de diciembre , la audiencia elige a sus candidatos preferidos mediante el voto. Las dos celebridades que reciben mayor respaldo participan en un duelo directo, donde quien resulte vencedor obtiene el primer puesto asegurado en la final. El participante que no logra ganar pasa a ocupar la tercera posición entre los nominados.

El miércoles 17 de diciembre , dos participantes se enfrentan en una competencia para definir quién obtendrá el segundo lugar en la final de La Granja VIP 2025. La persona que no supere la prueba queda automáticamente entre los nominados, con su lugar en riesgo como cuarto integrante en esta posición.

El jueves 18 , los cuatro nominados disputan su permanencia en el reality en una dinámica directa. Solo uno logra asegurar su puesto en la final tras superar el reto, convirtiéndose en el tercer finalista oficial. Los otros tres quedan expuestos a la siguiente ronda de eliminación.

La jornada del viernes 19 de diciembre marca la última oportunidad para uno de los nominados. Solo dos avanzan, mientras que el tercero abandona la competencia de manera definitiva.

Ellos son los famos que continúan en la competencia

Alberto del Río

César Doroteo

Alfredo Adame

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea