“Fue un mal espectáculo” el pleito entre diputados del Congreso de la CDMX, asegura Sheinbaum

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México. 3 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero/Archivo

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se pronunció ante el enfrentamiento físico y verbal que interpretaron el día de ayer los diputados locales en el Congreso de la Ciudad de México durante la discusión del dictamen que propone la desaparición del Instituto de Transparencia local.

Durante la conferencia de prensa ‘La Mañanera’, Sheinbaum declaró: “Muy mal, está mal que se llegue a estos espectáculos (...)”, asimismo la mandatario hizo exhorto a los legisladores de todas las bancadas a evitar reproducir violencia.

“Yo creo que no debe de ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta”, declaró Sheinbaum y recordó que en el pasado, ella también tomó tribunas como muestra de : “Nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes”.

La jefa del Ejecutivo condenó lo sucedido ayer, en el Congreso capitalino, “Es condenable, no debe de ser”, sentenció.

Clara Brugada condena violencia en Congreso de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó los hechos de violencia registrados la tarde del lunes 15 de diciembre en el Congreso local, luego de que una sesión ordinaria fuera suspendida por una confrontación física en la tribuna durante la discusión sobre reformas en el órgano de transparencia y la aprobación del paquete económico de la ciudad.

Brugada se mostró preocupada por la decisión que tomaron los diputados por usar la violencia física dentro del palacio legislativo, afirmó que este tipo de acciones no suman al debate democrático.

Ante los incidentes registrados, donde participaron diputados de más de un partido y que dejaron como saldo la lesión de la diputada Claudia Susana Pérez Romero (PAN), la jefa de gobierno reiteró el llamado a todos los grupos parlamentarios para reconducir la discusión parlamentaria por vías pacíficas.

Subrayó además que el Congreso debe funcionar como un espacio de construcción de acuerdos y recalcó: “Toda decisión tomada en el Congreso tiene consecuencias políticas y sociales”.

La discusión de fondo está centrada en el presupuesto y el paquete financiero de la capital. Crédito: Gobierno CDMX

La mandataria también abordó el debate en torno al órgano local de transparencia, garantizando que la capital seguirá alineada a las leyes federales.

Así, aseguró que se mantendrán los mecanismos para proteger la autonomía institucional del instituto y evitar que la coyuntura derive en un conflicto más agudo.