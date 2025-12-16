Coque Muñiz revela que empeñó sus pertenencias para evitar ser desalojado de su casa: “Volví a empezar de cero”

El cantante Coque Muñiz confesó que, tras años de carrera y una vida pública marcada por el éxito, llegó a perder todos sus bienes de valor y estuvo a punto de quedarse sin su casa debido a una deuda bancaria.
En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, el artista relató que la falta de previsión financiera y la crisis provocada por la pandemia lo llevaron a una situación límite, obligándolo a vender coches, joyas y pertenencias personales para evitar la pérdida de su vivienda.
Una deuda bancaria que creció hasta volverse insostenible
En el tramo más crítico de su relato, Coque Muñiz recordó que la deuda hipotecaria, inicialmente manejable, se transformó en una carga insostenible.
“Me doy cuenta que yo ya traía una deuda de banco con la hipoteca de mi casa, empezó a generarse y a generarse, de una deuda pequeña para mí se hizo un monstruo de deuda”, explicó Coque.
La presión aumentó cuando recibió la notificación judicial que lo ponía al borde del desalojo, situación que solo pudo revertir gracias a la intervención inesperada de un desconocido que le ofreció el dinero necesario para saldar la deuda.
El intérprete, hijo del reconocido Marco Antonio Muñiz, relató que la pandemia fue el detonante de su crisis económica.
“Todos pensamos que íbamos a dejar de trabajar un par de semanas, un par de meses, y empezamos a decir, ‘bueno sí voy a estar encerrado pues hay que pasarla bien en la casa’, te preparas para lo que estás oyendo, pero no para dos años y medio sin trabajar”, relató.
La falta de ingresos lo obligó a desprenderse de todo lo que poseía:
“A vender lo que se pudiera, coches, joyas, todo, por primera vez conocí el Monte de Piedad, todo lo que tenía de valor se fue y ya nunca regresó, vendí todo lo que tenía. Por aguantar y decir: ‘yo puedo, yo puedo’, no pedí lana, dije ‘yo puedo, yo tengo que salir y tengo que salir’”.
No encontró el apoyo en sus amigos cercanos
La situación se agravó cuando, al buscar ayuda, se encontró con la indiferencia de quienes consideraba cercanos.
“Había mucha gente que yo pensé que me iba a levantar el teléfono, pero todo mundo era de ‘háblame mañana’, pero no era culpa de nadie, sino mía porque debí haber previsto. Volví a empezar de cero, hice una limpieza en mi vida como ‘fuera tarjetas’ y empezar de nuevo, a pagar todo”, reconoció el artista.
En contraste, un desconocido se acercó en un restaurante y, sin conocerlo, le ofreció el préstamo que necesitaba:
“Me prestó para pagar mi deuda y para mí ese cuate es mucho más importante que 20 amigos que fueron a chupar a mi casa (…) se habla mucho de los artistas que vivimos en la opulencia. El peligro de nosotros es que vivimos disfrazando un poquito la economía, lo primero que haces es un coche grande”.
La del artista, una vida de falsos lujos
Coque Muñiz reflexionó sobre la presión social que enfrentan los artistas para aparentar éxito a través del consumo y el lujo:
“Lo que sigue es que vean que estás triunfando por lo que gastas, pero entonces tienes que seguir manteniendo lo que estás manteniendo. No tengo con qué pagarle lo que hizo por mí, el dinero sí se paga, pero lo que él hizo, no hay forma”, afirmó.
Actualmente, el cantante ha comenzado a recuperar parte de lo perdido gracias a sus presentaciones y a la reactivación de su vida laboral.