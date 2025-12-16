México

Coque Muñiz revela que empeñó sus pertenencias para evitar ser desalojado de su casa: “Volví a empezar de cero”

El cantante se sinceró sobre la dura crisis financiera que vivió durante la pandemia, confesando que tuvo que vender sus pertenencias más valiosas para evitar el desalojo de su hogar

Guardar
Coque Muñiz revela que estuvo
Coque Muñiz revela que estuvo a punto de perder su casa por una deuda bancaria tras la pandemia (IG Jorge Muñiz)

El cantante Coque Muñiz confesó que, tras años de carrera y una vida pública marcada por el éxito, llegó a perder todos sus bienes de valor y estuvo a punto de quedarse sin su casa debido a una deuda bancaria.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, el artista relató que la falta de previsión financiera y la crisis provocada por la pandemia lo llevaron a una situación límite, obligándolo a vender coches, joyas y pertenencias personales para evitar la pérdida de su vivienda.

Una deuda bancaria que creció hasta volverse insostenible

En el tramo más crítico de su relato, Coque Muñiz recordó que la deuda hipotecaria, inicialmente manejable, se transformó en una carga insostenible.

“Me doy cuenta que yo ya traía una deuda de banco con la hipoteca de mi casa, empezó a generarse y a generarse, de una deuda pequeña para mí se hizo un monstruo de deuda”, explicó Coque.

El cantante Coque Muñiz vendió
El cantante Coque Muñiz vendió coches, joyas y pertenencias para evitar el desalojo de su vivienda (IG Coque Muñiz)

La presión aumentó cuando recibió la notificación judicial que lo ponía al borde del desalojo, situación que solo pudo revertir gracias a la intervención inesperada de un desconocido que le ofreció el dinero necesario para saldar la deuda.

El intérprete, hijo del reconocido Marco Antonio Muñiz, relató que la pandemia fue el detonante de su crisis económica.

“Todos pensamos que íbamos a dejar de trabajar un par de semanas, un par de meses, y empezamos a decir, ‘bueno sí voy a estar encerrado pues hay que pasarla bien en la casa’, te preparas para lo que estás oyendo, pero no para dos años y medio sin trabajar”, relató.

La falta de ingresos lo obligó a desprenderse de todo lo que poseía:

“A vender lo que se pudiera, coches, joyas, todo, por primera vez conocí el Monte de Piedad, todo lo que tenía de valor se fue y ya nunca regresó, vendí todo lo que tenía. Por aguantar y decir: ‘yo puedo, yo puedo’, no pedí lana, dije ‘yo puedo, yo tengo que salir y tengo que salir’”.

La crisis económica de Coque
La crisis económica de Coque Muñiz se agravó por la falta de previsión financiera y la suspensión de actividades artísticas (RS: captura de pantalla)

No encontró el apoyo en sus amigos cercanos

La situación se agravó cuando, al buscar ayuda, se encontró con la indiferencia de quienes consideraba cercanos.

“Había mucha gente que yo pensé que me iba a levantar el teléfono, pero todo mundo era de ‘háblame mañana’, pero no era culpa de nadie, sino mía porque debí haber previsto. Volví a empezar de cero, hice una limpieza en mi vida como ‘fuera tarjetas’ y empezar de nuevo, a pagar todo”, reconoció el artista.

En contraste, un desconocido se acercó en un restaurante y, sin conocerlo, le ofreció el préstamo que necesitaba:

“Me prestó para pagar mi deuda y para mí ese cuate es mucho más importante que 20 amigos que fueron a chupar a mi casa (…) se habla mucho de los artistas que vivimos en la opulencia. El peligro de nosotros es que vivimos disfrazando un poquito la economía, lo primero que haces es un coche grande”.

Un desconocido ayudó a Coque
Un desconocido ayudó a Coque Muñiz a saldar su deuda hipotecaria y evitar el embargo de su casa (Foto: Twitter)

La del artista, una vida de falsos lujos

Coque Muñiz reflexionó sobre la presión social que enfrentan los artistas para aparentar éxito a través del consumo y el lujo:

“Lo que sigue es que vean que estás triunfando por lo que gastas, pero entonces tienes que seguir manteniendo lo que estás manteniendo. No tengo con qué pagarle lo que hizo por mí, el dinero sí se paga, pero lo que él hizo, no hay forma”, afirmó.

Actualmente, el cantante ha comenzado a recuperar parte de lo perdido gracias a sus presentaciones y a la reactivación de su vida laboral.

Temas Relacionados

Coque Muñizmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron

Arranca registro para la Beca ‘Gertudris Bocanegra’: así puedes acceder a este programa social que otorga mil 900 pesos bimestrales

La incorporación para recibir este apoyo económico se lleva a cabo a través del sitio web oficial

Arranca registro para la Beca

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Otros famosos se han hecho acreedores a multas o sanciones por interpretar

Cantante de narcocorridos se presenta

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

José “N” y Rubén “N” fueron asegurados en Huitzilac cuando manipulaban las sustancias

Sentencian a dos hombres detenidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres detenidos

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cantante de narcocorridos se presenta

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

Filtran a Consuelo Duval como primera habitante de La Casa de los Famosos México 4

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

La Granja VIP: sigue en vivo la noche de asamblea hoy 15 de diciembre

DEPORTES

Murió Solomon Grundy, histórico luchador

Murió Solomon Grundy, histórico luchador estadounidense del CMLL que se ganó el cariño de los mexicanos

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres