Tren Interurbano México - Toluca llegará a Observatorio en enero de 2026, confirma SICT

La nueva conexión ferroviaria promete transformar los viajes diarios entre el Estado de México y la capital, además conectará con la Línea 1 del Metro CDMX

El Tren Interurbano México - Toluca está por inaugurarse tras 11 años de obras (SICT)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el Tren Interurbano México-Toluca abrirá al público en enero de 2026, esperan que a finales de ese mes puedan dar servicio al público. Tras 11 años de construcción y múltiples retrasos, la dependencia federal informó que la obra civil ya concluyó y que el proyecto se encuentra en la fase final de pruebas

Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, informó recientemente en conferencia de prensa que ya iniciaron las pruebas finales del tramo Santa Fe - Observatorio. Desde octubre comenzó esta etapa de pruebas y actualmente se enfocan en la revisión de sistemas de señalización, control y operación, además, la infraestructura fue sometida a pruebas de cargas crecientes de usuarios simulados.

El tramo entre Vasco de Quiroga y Observatorio es la última etapa que está en proceso de evaluaciones técnicas, mientras que en las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga se realizan revisiones al equipamiento electromecánico y a la urbanización de las vialidades de acceso. La dependencia destacó que el tramo final incluye un puente atirantado, el cual es el único en el mundo por su diseño en curva y uso ferroviario.

Tren El Insurgente abrirá hasta Observatorio a finales en enero de 2026

El Tren 'El Insurgente' llegará a su terminal Observatorio, por lo que conectará con el Metro de la Ciudad de México. Crédito: Gobierno de México.

El titular de la SICT explicó que los retrasos acumulados en la obra respondieron principalmente a factores sociales y a la complejidad técnica del tramo urbano en la capital del país. Según Esteva Medina, hubo periodos prolongados en los que no fue posible intervenir ciertas zonas, lo que obligó a negociar con comunidades y a diseñar soluciones constructivas como viaductos elevados, dovelas especiales y el mencionado puente atirantado. Estas circunstancias extendieron los plazos y exigieron una intensificación de las pruebas en la etapa final.

“Yo pedí que se trajeran para acá desde pruebas estáticas y dinámicas. Entiendo que ya las hicieron a las estructuras principales y ya nada más, son las pruebas de señalización, porque ya son volúmenes muy importantes”, explicó el titular de la SICT.

En cuanto a las características técnicas y operativas, la SICT informó que El Insurgente circulará sobre una doble vía electrificada, con velocidades de entre 90 y 160 kilómetros por hora. El sistema contará con 20 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, y se prevé una demanda diaria de hasta 140 mil usuarios en el trayecto que va desde Zinacantepec, en el Estado de México, hasta la terminal Observatorio, en la Ciudad de México. La dependencia subrayó que el volumen de pasajeros será especialmente alto en el segmento entre Santa Fe y Observatorio, donde se espera que el tren funcione como una extensión del sistema de metro para la zona poniente de la capital.

Tren El Insurgente mejorará movilidad (SICT)

El costo total de la obra ha experimentado un incremento considerable desde su concepción. Según datos de la SICT y la Secretaría de Hacienda, el presupuesto inicial de 38 mil millones de pesos se elevó a más de 140 mil millones de pesos a inicios de 2025.

La SICT estima que la entrada en operación del Tren Interurbano México-Toluca tendrá un impacto relevante en la movilidad del Valle de México, al ofrecer una alternativa de transporte masivo que conectará de manera eficiente el Estado de México con la Ciudad de México. Se espera que la reducción en los tiempos de traslado y la mejora en la conectividad beneficien a miles de usuarios diarios y contribuyan a descongestionar las principales vías de acceso a la capital.

Con la puesta en marcha de El Insurgente, la SICT busca transformar la experiencia de viaje entre Toluca y la Ciudad de México mediante un sistema ferroviario moderno, enfocado en la rapidez, la comodidad y la seguridad para los pasajeros.

