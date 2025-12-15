México

Malú Mícher acusa a Vicente Fox de concentrar concesiones de agua

La Conagua investiga títulos de agua otorgados durante gobiernos de Fox y Peña Nieto

Malú Mícher señala a Fox
Malú Mícher señala a Fox como dueño de concesiones de agua.

Tras la reciente aprobación de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la promulgación de la Ley General de Aguas en México, la senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena afirmó que el expresidente Vicente Fox Quesada y su familia concentran más de tres millones de metros cúbicos de agua, gracias a catorce títulos de concesión de su propiedad.

En una publicación a través de su cuenta oficial en la plataforma ‘X’, Mícher explicó que el caso de Fox con las concesiones de agua, “exhibe con claridad el modelo de privilegios que imperó durante décadas” donde, el agua “era mercancía y acumulada por unos cuantos con poder económico, mientras comunidades y productores enfrentaban escasez”.

La senadora respaldo a las reformas recién aprobadas de la Ley General de Aguas, al sostener que estas modificaciones buscan frenar “abusos”; subrayó que el agua constituye un derecho humano que debe gestionarse pública y comunitariamente.

Conagua investiga a Fox y sus concesiones de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) investiga 150 títulos de concesión de agua en Chihuahua que fueron adjudicados a funcionarios y familiares durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto, según informó Efraín Morales López, titular de la dependencia el pasado martes 9 de diciembre.

Crédito: Jovani Perez | Infobae México

Estas concesiones representan aproximadamente 47 millones de metros cúbicos de agua, volumen que, de acuerdo con Morales López, “podría abastecer a muchísimas comunidades”.

“Sin agua al campo mexicano”: Fox sobre Ley de Aguas Nacionales

Vicente Fox reaccionó a la aprobación a las modificaciones en materia de agua, en su cuenta oficial de ‘X’, publicó el domingo 7 de diciembre, una alerta para la ciudadanía:

“Ayer aprobaron una medida que pone en riesgo tu agua. Sin controles, sin transparencia. Sin responsabilidad”, dijo Fox asimismo, el exfuncionario invitó a que las personas defendieran el agua.

Crédito: X(@VicenteFoxQue)

En otra publicación, realizada por el exmandatario, señaló que estas modificaciones dejan al campo mexicano sin agua, como consecuencia, de “obedecer sumisamente (...) primero la obediencia y después la conveniencia”.

