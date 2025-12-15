¿La Influenza H3N2 es moral?: en qué casos la llamada “súper gripe” podría poner en riesgo la vida

El virus H3N2 suele provocar síntomas gripales, pero personas vulnerables pueden enfrentar complicaciones graves si no acceden a tratamiento oportuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de la influenza H3N2 inquieta a autoridades sanitarias internacionales por su potencial impacto en la salud de distintos grupos de población.

Y es que autoridades y especialistas señalan que bajo determinadas circunstancias, como ha ocurrido en el caso de otras cepas, la influenza H3N2 podría llegar a ser mortal.

Asi lo advierten expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Reuters, la influenza H3N2 pertenece a los virus de la gripe tipo A y lo que ha alertado a las autoridades es que se caracteriza por una rápida propagación en temporadas invernales.

Se ha detectado que los síntomas de la gripe H3N2 pueden ser similares a otras gripes estacionales, como fiebre alta, dolor de garganta, malestar general, fatiga muscular y tos persistente.

También, en algunas personas pueden llegar a aparecer náuseas, vómitos o dificultad respiratoria.

La circulación del subtipo H3N2 representa un peligro especial para adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas, advierten organismos internacionales Foto: Composición Infobae Perú

En qué circunstancias la influenza H3N2 podría ser mortal

Si bien en la mayoría de los casos la influenza H3N2 cursa como una gripe común con síntomas ligeramente más fuertes, también se sabe que puede llegar a ser mortal en casos donde afecta a personas pertenecientes a grupos de riesgo o cuando aparecen complicaciones graves.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el peligro aumenta en los siguientes escenarios:

Adultos mayores de 65 años : El sistema inmunológico envejecido responde con menos eficacia a la infección.

Niños menores de 5 años : Tienen un sistema inmunitario en desarrollo, lo que incrementa la vulnerabilidad.

Embarazadas : Los cambios en su sistema inmunológico, pulmonar y cardíaco las hacen más propensas a desarrollar cuadros severos.

Personas con enfermedades crónicas : Pacientes con diabetes, asma, afecciones respiratorias o cardíacas, insuficiencia renal o inmunodepresión presentan un mayor riesgo de agravamiento.

Individuos con sistemas inmunitarios comprometidos: Por tratamiento contra el cáncer, VIH-SIDA u otras causas, tienen menor capacidad de combatir infecciones.

Las probabilidades de mortalidad se incrementan cuando la infección provoca neumonía viral o bacteriana secundaria, insuficiencia respiratoria, descompensación de enfermedades preexistentes o falla multiorgánica.

El acceso tardío al sistema de salud, la falta de vacunación y la interrupción de tratamientos médicos también contribuyen a un peor pronóstico. Además, el riesgo de mortalidad asociada a H3N2 se incrementa cuando los pacientes no reciben atención oportuna, interrumpen tratamientos médicos, o presentan factores de comorbilidad.

En este sentido, el monitoreo constante y la atención médica rápida son fundamentales para disminuir el peligro de fallecimiento por influenza H3N2.

Según datos suministrados por la OMS, la gripe estacional ocasiona entre 290 mil y 650 mil muertes al año en todo el mundo, con la variante H3N2 como una de las principales responsables en algunos brotes recientes. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Cómo prevenir el contadio de la influenza H3N2

Para reducir el impacto de la enfermedad, las autoridades sanitarias promueven medidas de prevención, especialmente la vacunación anual a los grupos de riesgo.

La CDC detalla que la vacuna antigripal, si bien no garantiza una protección absoluta, disminuye la severidad de los síntomas y reduce la probabilidad de hospitalización y muerte.

Otras estrategias relevantes incluyen lavado frecuente de manos, evitar el contacto con personas infectadas, ventilar ambientes y utilizar tapabocas en contextos de brotes.

Especialistas sugieren consultar al médico ante la aparición de fiebre alta, decaimiento agudo o dificultad respiratoria, sobre todo en personas vulnerables.

Es importante cuidar de manera especial a los grupos vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la vigilancia epidemiológica y el acceso a la información actualizada constituyen herramientas clave para contener la propagación y reducir las consecuencias graves de la influenza H3N2.