Grecia Quiroz denunció violencia digital por video donde se le involucra con el diputado Carlos Tafolla

Grecia Quiroz afirma que la difusión del material audiovisual no afecta su integridad personal ni su bienestar emocional. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan denunció ser víctima de violencia digital, esto en relación a un presunto video creado con Inteligencia Artificial (IA) que circula en redes sociales.

De acuerdo con la funcionaria, en el video se ven imágenes alteradas que la muestran interactuando con diputado Carlos Alejandro Bautista Tafoalla: “me ponen con él, que me estoy abrazando, que me estoy ahí acurrucando con él”, dijo durante el foro de Ciberseguridad Desconek-tate Reconek-tate.

La funcionaria destaca que no atentaría contra sí misma pese a los intentos de desprestigio en su contra. | Crédito: Facebook/ Atolini con el Dedini

“Han hecho videos con Inteligencia Artificial donde me desprestigian, donde dicen que ahora que falleció mi esposo Carlos Manzo, que en paz descanse, que yo tengo una relación con el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla”, narró Quiroz.

Quiroz señala preocupación por su hijo ante difusión de video

Grecia Quiroz aseguró que el material audiovisual no le afecta porque está segura de que ella no atentaría contra sí misma, “no me voy a violentar a mí misma, por estos hechos que otras personas hacen con la intención de perjudicarme”.

El acoso digital o cyberbullying afecta la salud mental de jóvenes, generando impacto emocional y riesgos en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, señaló que su hijo adolescente es quien puede ser más vulnerable y violentado por esta situación: “porque está viendo imágenes de su madre, que están haciendo uso de su persona para desprestigiarme”, explicó la funcionaria.

La alcaldesa indicó que lo único que puede hacer es hablar con su hijo para explicarle que los videos son mentiras.

Alcaldesa llama a detener la violencia digital

La funcionaria señaló que aunque las imágenes son falsas, “hay gente que sí lo cree, que sí lo afirma y que sí está convencida de que estos actos son reales”, para estas personas, Quiroz las invito a no dejarse llevar y a no participar en afectar a las personas:

“Porque no sabemos, lo que ustedes como adolescentes, familias jóvenes lo que están atravesando, a lo mejor, yo no sé si alguno de ustedes (...) sufrieron una pérdida o tienen secuestrado a algún familiar y que alguno de sus compañeros, lejos de apoyarles, lejos de solidarizarse con ustedes sean utilizados como burla”.

Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz Crédito: Cuartoscuro

Asimismo, llamó a los padres de familia y a los jóvenes a estar alertas del contenido que consultan o juegan en medios digitales, enfatizó que el crimen organizado recluta por estos espacios.

Quiroz García recordó las palabras de su esposo, Carlos Manzo: " Si ustedes —Padres de familia— veían que sus hijos eran jóvenes que robaban, que extorsionaban, porque esto es fácil de identificar en nuestros hijos cuando llegan con pertenencias que sabemos que no son adecuadas para ellos, que tengamos el valor de llevarlos nosotros mismos a la cárcel porque más vale ir a llorar a la cárcel que ir a llorar a una tumba (...) pero en un ataúd en un panteón no van a volver a tener la oportunidad de amarlos y corregirlos".