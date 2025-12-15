México

Citi concreta la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo

La transacción involucró la compra de aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias de Banamex

El director internacional de Citi,
El director internacional de Citi, Ernesto Torres Cantú (izquierda), el empresario y propietario del 25% de Banamex, Fernando Chico Pardo (centro), y el director de Grupo Financiero Banamex, Manuel Romo. (Foto AP/Marco Ugarte)

La adquisición de una cuarta parte de las acciones de Grupo Financiero Banamex por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo se concretó este lunes, informó Citi Group.

El cierre de la operación, que había sido anticipado en septiembre, implica que Chico Pardo asume de inmediato la presidencia del Consejo de Administración de Banamex.

Por su parte, Citi mantiene su enfoque en fortalecer su negocio institucional en el país y avanza hacia una eventual salida a bolsa del resto de la entidad.

Esta es la cantidad que pagó Chico Pardo por Banamex

En el comunicado oficial, Citi detalló que la transacción involucró la compra de aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias de Banamex por parte de Chico Pardo, a un precio equivalente a 0.80 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

El valor tangible de la operación se fijó en 0.95 veces, lo que representa una contraprestación total estimada de 42 mil millones de pesos, es decir, unos 2.300 millones de dólares.

Según Citi, la concreción de esta venta “nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas”.

Imagen de archivo. El logo
Imagen de archivo. El logo del banco Banamex en una sucursal en Ciudad de México, México. 17 de noviembre de 2017. REUTERS/Henry Romero

Fernando Chico Pardo se dice orgulloso por compra de Banamex

Por su parte, Fernando Chico Pardo expresó que este paso “da inicio a mi camino como el accionista individual privado más grande de Banamex.

Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos”.

Banamex, en su propio comunicado, confirmó la continuidad de Manuel Romo como director general tanto del Grupo como del Banco.

En relación con la Oferta Pública Inicial (OPI) para el resto de Banamex, Citi subrayó que el proceso seguirá dependiendo de factores como las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias pertinentes.

La decisión de Citi de vender Banamex se remonta a enero de 2022, como parte de una revisión estratégica global.

Desde diciembre del año pasado, ambas instituciones operan de manera separada, y la expectativa del mercado se centra ahora en la futura salida a bolsa del banco.

Perfil de Fernando Chico Pardo

  • Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.
  • Dueño de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que opera nueve terminales aéreas, incluida la de Cancún.
  • ASUR moviliza a más de 70 millones de pasajeros al año.
  • Considerado uno de los hombres más ricos de México y figura entre las 100 personas más influyentes del país.
  • En 2024 se convirtió en el mayor accionista individual de Carrix, matriz de SAA Marine México, y expandió operaciones a puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso, Cozumel y Tuxpan.
  • Su trayectoria comenzó en Wall Street; en 1982 fundó Acciones y Asesoría Bursátil, que dirigió hasta 1992 y posteriormente se fusionó con Inbursa.
  • Dirigió Inbursa de 1992 a 1997.
  • Fundador, presidente y director general de Promecap desde 1997, firma de capital privado que gestiona activos valuados en 5,000 millones de dólares.
  • Principal accionista de RLH Properties y Tortuga, compañías hoteleras con 9,000 habitaciones en el segmento de lujo todo incluido y 3,000 en ultra lujo, en alianza con marcas como Four Seasons, One and Only, Rosewood y Hyatt.

