Beca Rita Cetina: cuáles son las letras que recibirán el último pago del mes de diciembre

La dispersión de los recursos inició este mes con los beneficiarios que ya cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar y han recibido al menos un depósito previo. (Jesús Avilés/ Infobae México)

El próximo jueves 18 de diciembre, miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el depósito correspondiente al bimestre noviembre–diciembre de la Beca Rita Cetina, el cuál marca el fin de los pagos de esta beca para el año 2025.

Este pago, que coincide con el periodo vacacional, lo cual representa una oportunidad para que los beneficiarios utilicen los recursos en sus gastos navideños.

En este sentido, los beneficiarios de las últimas letras del abedecedario por fin recibirán su tan esperado pago y este será el día en que más letras recibirán depósito de todo el calendario de diciembre.

Por esta razón se estima que podrían presentarse algunos retrasos en los pagos, los cuales podrían ocurrir hasta ya avanzada la tarde, por lo cual se pide a los beneficiarios que tengan paciencia.

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que busca reducir el abandono escolar y garantizar la conclusión de la educación básica, según la información publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estas son las últimas letras del calendario en recibir pago en diciembre de la Beca Rita Cetina

Como mencionamos, de acuerdo con el calendario oficial difundido por la SEP, el próximo jueves 18 de diciembre se llevará a cabo el último pago del año, correspodiente al bimestre noviembre-diciembre.

Con este pago se dan por concluidos los depósitos de la Beca Rita Cetina de este año 2025 y son varias las letras que verán reflejado el deposito en su tarjeta del bienestar.

Las personas que recibirán su pago el jueves 18 de diciembre son aquellas cuyo primer apellido empiece con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Como hemos mencionado anteriormente, el monto entregado asciende a 1 900 pesos por familia para el bimestre, y en los casos donde hay dos o más hijos inscritos en secundaria, se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

En este sentido, si tu tienes varios niños inscritos podrían recibir un depósito de hasta 3 mil 200 pesos.

Los recursos permanecen disponibles en la cuenta bancaria asociada, lo que otorga flexibilidad a las familias para retirarlos o utilizarlos en cualquier momento, sin que la fecha asignada para el depósito limite su acceso.

Este es el calendario ofician de la Beca Rita Cetina de diciembre 2025

El calendario de pagos de diciembre contempla la siguiente distribución:

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

La Beca Rita Cetina se consolida como un programa prioritario del Gobierno de México, orientado a fortalecer la permanencia escolar y apoyar a las familias durante el cierre del ciclo lectivo. (Foto: gobierno de México)

Para verificar la recepción del apoyo, los estudiantes y sus familias pueden consultar la aplicación Banco del Bienestar Móvil.

También es posible comunicarse a la línea telefónica 800 900 2000, donde, al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, es posible confirmar el depósito.