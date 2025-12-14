México

Sheinbaum inaugura centro LIBRE en zona de alta violencia familiar en Chihuahua, destaca derechos de las mujeres

La mandataria estuvo acompañada de la gobernadora, María Eugenia Campos, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández

Claudia Sheinbaum inauguró el segundo centro Libre en Chihuahua.

En el contexto de Ciudad Juárez y la compleja situación de violencia contra las mujeres en la región, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reforzó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, centrándose en el desarrollo de redes de apoyo y prevención de la violencia de género a través de la puesta en marcha del segundo centro LIBRE, el cual responde a una necesidad apremiante, al ubicarse en una de las zonas con mayor incidencia de violencia familiar en Chihuahua.

Instalación de centro Libre responde a necesidades particulares de la región

Durante la inauguración del centro, ubicada sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari en el suroriente de la ciudad, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y la titular de la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, resaltaron el valor de disponer de instalaciones accesibles y seguras que respalden a la población femenina.

Enfatizaron que este espacio busca contribuir al fortalecimiento del bienestar integral y la autonomía de las mujeres, factores de especial importancia en una localidad fronteriza caracterizada por retos sociales particulares.

Este Centro Libre funcionará bajo el modelo de atención comunitaria integral, brindando servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica y trabajo social, así como talleres de desarrollo económico y actividades recreativas.

Su objetivo consiste en impulsar la libertad, la igualdad, el bienestar, la generación de redes de apoyo y la emancipación de las mujeres, elementos que forman la base para entornos más seguros y justos.

“Es tiempo de mujeres en México. Durante muchos años se nos vio como algo menos. Hoy reivindicamos nuestros derechos y nuestra dignidad”, destacó Sheinbaum.

Sheinbaum destacó derechos de las mujeres desde Chihuahua.

Estrategia nacional para entornos libres de violencia

El establecimiento de este centro se inserta dentro de una estrategia de alcance nacional, cuyo propósito es asegurar que las mujeres accedan a derechos fundamentales y cuenten con acompañamiento en situaciones de riesgo, según lo informado por Citlalli Hernández, Chihuahua contará con 17 centros LIBRE.

Mediante acciones como esta, el gobierno federal busca consolidar políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia, así como mayores oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

Además de la inauguración, se llevó a cabo el reconocimiento a cinco mujeres por su trayectoria en liderazgo comunitario y contribuciones sociales, otorgándoles el título de Tejedoras de la Patria:

Carmen Gabriela Cisneros

Elena Elvira Vale Ochoa

Dina Rocío López Amador

Lourdes Soledad Reta

Vargas Cristina Posada

Estas fueron algunas acciones destacadas por la presidenta Claudia Sheinbaum

  • “Libertad para desarrollarnos, para trabajar y para pensar distinto a como piensa nuestra pareja”
  • “Tiempos de mujeres sin violencia, pero también de libertad y de amor”, por lo que destacó las Cartillas de Derechos de las Mujeres.
  • “No somos más, pero nunca más queremos ser menos”
  • Citando a Ángela Davis, Sheinbaum comentó: “Ser feminista significa reconocer a las mujeres como personas”

