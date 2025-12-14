Beca Rita Cetina 2025: ¿Es necesario que los beneficiarios cobren el apoyo de diciembre el día que les llega el depósito?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina siguen recibiendo su pago del bimestre noviembre-diciembre (Foto: gobierno de México)

La entrega de recursos para el periodo noviembre-diciembre dirigida a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina comenzó el 4 de diciembre. Esta es la última dispersión que se hará en 2025 y se efectúa de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido de la persona que figura como titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Cabe recordar que la estrategia nació a principios de este año bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el propósito de apoyar a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas. Aunque la intención es abarcar todos los niveles, durante la etapa inicial se ha dado prioridad a quienes cursan secundaria.

Durante 2025, cada madre o padre de familia recibe 1,900 pesos en cada entrega bimestral. Además, por cada hijo extra registrado, se otorgan 700 pesos adicionales por alumno.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Es necesario que los beneficiarios cobren el dinero de la Beca Rita Cetina el día que les toca el depósito?

Los fondos de la Beca Rita Cetina permanecen seguros en la Tarjeta del Bienestar, por lo que puedes retirarlos o utilizarlos cuando lo requieras, sin importar la fecha asignada en el calendario. Esta programación por fechas responde únicamente a la organización de los depósitos, pero no limita el acceso posterior al dinero, que continúa disponible en la cuenta.

Asimismo, para dudas o aclaraciones sobre el programa, puedes llamar a la línea telefónica nacional 55 1162 0300 (de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h) o usar la línea de Educatel (55 3601 7599 en CDMX / 800 288 6688 resto del país); también puedes consultar los canales oficiales de redes sociales verificadas.

Calendario completo de los pagos de la Beca Rita Cetina

La dispersión de los recursos terminará el próximo jueves 18 de diciembre. Ese día, los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y, Z verán reflejado su depósito.

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

El propósito central es reducir la deserción escolar y respaldar económicamente a los estudiantes para que puedan continuar y concluir su educación básica.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

La sección asignada muestra información sobre el método utilizado, el estado del depósito, la fecha y los periodos incluidos en el pago. Para consultar el estatus y saldo en línea, se debe acceder al portal oficial del Buscador de Estatus, introducir la CURP del beneficiario o de los hijos y escoger la alternativa de Bancarización, donde se despliegan todos los detalles del pago correspondiente. Después, es posible seleccionar el periodo específico que se requiere examinar.

Identificada la fecha de cobro, la confirmación del depósito puede efectuarse tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Asimismo, la aplicación móvil resulta útil para quienes desean un monitoreo constante, al brindar un acceso ágil a los movimientos de la cuenta. El saldo de la Beca Rita Cetina también puede verificarse directamente en los cajeros automáticos o en ventanillas del Banco del Bienestar.