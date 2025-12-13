Wendy Guevara fue invitada por Bad Bunny a “La Casita” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

La ganadora de La Casa de los Famosos México fue invitada por Bad Bunny a "La Casita" (REUTERS/Henry Romero) (IG: @soywendyguevaraoficial)

La aparición de personajes famosos en “La Casita”, el escenario secundario de Bad Bunny en Ciudad de México, ha incrementado la expectación entre los fanáticos, más allá del lleno total registrado durante las primeras presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Figuras reconocidas, como Diego Boneta y Ana de la Reguera, participaron en la estructura llamada “La Casita”, un espacio inspirado en una casa tradicional de Puerto Rico que ha adquirido protagonismo en las producciones del cantante a nivel internacional.

Este innovador set ha generado especial controversia y conversación en redes sociales, debido a su propuesta escenográfica y el desfile de invitados sorpresa.

Wendy Guevara va a “La Casita” de Bad Bunny

Wendy Guevara acompañará a Bad Bunny como lo hizo con Madonna hace unos meses. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

La agenda de presentaciones en la capital mexicana continuará los días 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, con entradas agotadas y la expectativa de más momentos virales. Así, Bad Bunny reafirma su posición como uno de los artistas extranjeros capaces de convocar a miles de personas en cada evento en territorio mexicano.

Euforia total en el Estadio GNP Seguros durante el segundo concierto de Bad Bunny (Foto: Ignacio Izquierdo)

Además de los artistas ya vistos en “La Casita”, la atención se dirige ahora hacia Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, quien confirmó haber recibido la invitación para participar en alguno de los espectáculos.

La joven indicó que su participación depende de su agenda de viajes a la Ciudad de México en los próximos días: “Hermanas, estamos viendo las fechas para La Casita, porque ayer estaba en León, pero voy dos días a la Ciudad de México. Yo no iba a decir nada, pero ya salió”.

¿Qué significa La Casita y qué canciones canta Bad Bunny ahí?

Bad Bunny trae 'La Casita' a México (Europa Press / Instagram)

Entre los aspectos que han redefinido los conciertos de Bad Bunny en su actual gira mundial, “La Casita” se ha convertido en uno de los elementos más emblemáticos e innovadores.

Esta estructura, ensamblada con materiales como espuma, metal y madera, representa una vivienda típica de Puerto Rico y ha sido diseñada para transmitir la esencia y el sentido de pertenencia cultural de la isla.

A diferencia de un simple escenario alterno, “La Casita” cumple la función de inmersión cultural, evocando las tradicionales “paris de marquesina” puertorriqueñas, reuniones de convivencia profundamente ancladas en la vida social del país caribeño.

Durante su paso por “La Casita”, el repertorio del cantante incluye temas como “VeLDÁ”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “VOY A LLeVARTE PA PR”, “Me porto bonito”, “Bichiyal”, “Yo perreo sola”, “Efecto”, “Safaera”, “Diles”, “MONACO” y la canción exclusiva.

La Casita generó mucha controversia en México pues cuando inició la venta de boletos, dicho escenario no fue especificado en el mapa oficial del evento. Cuando fue agregado como parte de la zona General B, muchos fans que habían comprado boletos más caros en otras zonas del Estadio GNP Seguros. Ocesa ofreció reembolsos para todos los inconformes.