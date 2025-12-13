Mañanitas a la Virgen: más de 20 perritos peregrinos fueron rescatados en la Basílica de Guadalupe

Las autoridades y asociaciones trabajan en conjunto para brindar atención médica y refugio a los animales que quedaron desamparados tras las peregrinaciones. Credito: cuartoscuro

Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe durante la madrugada del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, se ha consolidado como una de las tradiciones más emblemáticas de México.

Año con año, miles de fieles se reúnen en “La Villa”, ubicada en el cerro del Tepeyac, un acto que marca el inicio de las celebraciones guadalupanas y de fin de año.

Pese a que es un acto que refleja la fe resguardada de los mexicanos, el paso de peregrinaciones por las principales calles y avenidas de Ciudad de México deja varios perritos perdidos en la capital.

La asociación dio a conocer que varios de los perros peregrinos sufrieron deshidratación y golpe de calor al exterior de la Basílica de Guadalupe. Crédito: Facebook: La causa que nos une

Perritos enfrentan deshidratación y golpes de calor en La Villa

A través de la página oficial de la asociación La causa que nos une, dio a conocer el operativo que se puso en marcha durante la noche del 11 de diciembre en las inmediaciones de la Basílíca de Guadalupe.

En un breve videoclip se pidió ayuda para encontrar hogares temporales a los perritos rescatos, quienes llegarón al recinto católico con problemas de deshidratación, golpes de calor y dólores de estomago.

Asimismo, se dio a conocer que la Alcaldia Gustavo Amadero organizaran eventos para la adopción de las mascotas, mientras tanto se les brindará acompañamiento y servicios médicos.

Miles de fieles se reunen en la Basílica de Guadalupe cada 11 y 12 de diciembre. (FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)

Más de 27 perritos peregrinos fueron rescatados en la Basílica de Guadalupe

Durante la mañana de este 12 de diciembre, la asociación La causa que nos une dio a conocer que rescató a 27 perritos peregrinos, por lo que se pidio ayuda para que no regresen a las calles.

Además de la asociación antes mencionada, Amor con manos y patitas también pidio apoyo para ampliar los refugios y brindarles la oportunidad de continuar con la supervisión y asistencia en un hogar temporal.

Operativo perro peregrino en CDMX

Cabe mencionar que días previos a la celebración de la Virgen de Guadalupe, José Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la CDMX, habló con N+ sobre el operativo Perro Peregrino.

“El objetivo es atender y proteger a los perros que acompañan a peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe, suponemos que habrá 13.5 millones de personas, al menos este año”, señaló.

Posteriormente, detalló que el objetivo principal es rescatar a los perritos y brindarles atención médica en las principales clínicas de la alcaldía.

Más de 20 perritos peregrinos fueron rescatados al exterior de la Basílica de Guadalupe. Foto: Facebook Mundo Patitas

Sin embargo, la labor no solo es de las autoridades, se suman organizaciones civiles que brindan alimentación, cuidados y promueven la adopción.

¿Qué son los perritos peregrinos y por qué se les dice así?

El término “perritos peregrinos” se utiliza para identificar a los perros que acompañan a personas que viajan a la Basílica de Guadalupe durante las celebraciones del 12 de diciembre. Muchos de estos animales son mascotas llevadas por los fieles, quienes al regresar a sus lugares de origen los dejan en la ciudad, de manera voluntaria o accidental. Algunos perros no pertenecen a los peregrinos originalmente, pero se suman a las procesiones movidos por la necesidad de alimento, protección o compañía. La presencia de estos perros en la celebración se ha vuelto habitual y visible en la zona de la Basílica. La mayoría de los llamados “perritos peregrinos” quedan en situación de calle tras la finalización de las festividades guadalupanas.