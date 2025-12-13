Kenia López Rabadán que revisión del T-MEC en 2026 sea con responsabilidad, advierte sobre impacto en economía de los tres países

Kenia López Rabadán asistió a una reunión con la American Society of Mexico. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Cámara de Diputados, participó en una reunión de la American Society of Mexico (AmSoc) esta semana, donde hizo un llamado a que la revisión del Tratado Comercial México- Estados Unidos- Canadá (T-MEC) en 2026, se realice con responsabilidad y visión estratégica.

Ante miembros de la AmSoc, encabezados por su presidente, Larry Rubin, la diputada panista advirtió sobre el impacto que tendrá la próxima revisión tendrá en los sectores productivos de México, Estados Unidos y Canadá, así como en las oportunidades y el bienestar de las familias que dependen del comercio y la inversión regional.

“El 2026 será un año especialmente relevante para México, para Estados Unidos y para Canadá. El proceso de revisión del T-MEC nos convoca a trabajar con responsabilidad y con visión estratégica porque su impacto recae en nuestros sectores productivos y también en las familias que dependen del comercio, la inversión y las oportunidades que genera nuestra integración regional”, dijo.

Destacó que México y Estados Unidos comparten una integración económica y social profunda, por lo que el diálogo entre los sectores público y privado es una fortaleza que permite construir certidumbre, impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades para nuestras sociedades.

“En un entorno global de grandes retos, esta relación de confianza y de trabajo conjunto es la base para consolidar una América del Norte próspera, competitiva y unida”, sostuvo.

La funcionaria resaltó la disposición de mantener un diálogo franco, abierto, respetuoso, incluyente y constructivo con el sector empresarial con la American Society of México para seguir impulsando el desarrollo de ambas naciones, asegurando que la asociación ha sido un puente indispensable entre comunidades empresariales, diplomáticas y legislativas.

En ese sentido, subrayó, su labor sigue siendo clave para fortalecer la confianza que sostiene las inversiones, los empleos y las cadenas de valor compartidas entre ambos países.

La diputada presidenta agradeció a Larry Rubin la invitación y le deseó el mayor de los éxitos como presidente de esta organización que integra a empresarios y representantes de organizaciones no gubernamentales estadounidenses que operan en México.

“Sé que lo harás como siempre, con honor y congruencia el próximo año. Tu compromiso con el diálogo y la cooperación ha sido fundamental para esta relación binacional”, expresó.

Finalmente, hizo un reconocimiento a quienes integran la comunidad empresarial estadounidense en México por su presencia, su confianza y por seguir apostando por México, señalando que su contribución impulsa la generación de empleos, el desarrollo regional y la consolidación de sectores estratégicos para el futuro común, afirmó.