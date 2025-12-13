INEGI: cerca del 30% de mexicanas han sido víctimas de violencia sexual en línea

El avance de las tecnologías digitales ha transformado la vida cotidiana de millones de personas, pero también ha traído consigo nuevos retos para la seguridad y el bienestar. Las mexicanas enfrentan riesgos crecientes en entornos virtuales, donde la violencia de género adopta formas específicas y persistentes.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) abordó este fenómeno en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo contra la violencia de género, al revelar cifras sobre el impacto y las características del ciberacoso en México.
Cerca del 30% de mujeres han vivido violencia sexual en México
Las agresiones en línea afectan a ambos sexos, aunque de manera desigual. El INEGI expuso que, para 2024, más de 10 millones de mujeres y 8.3 millones de hombres afirmaron haber sido víctimas de ciberacoso, lo que representa tasas de 22.2% y 19.6% respectivamente, ambas superiores al promedio nacional de 21%.
El contacto a través de identidades falsas se mantiene como la variante más común para las víctimas, afectando a 36% de los casos reportados. Las propuestas sexuales no deseadas alcanzaron a 29% de las mujeres, superando el doble que los hombres, mientras que el 27.5% de ellas recibió contenidos sexuales sin consentimiento.
Un menor número de víctimas denuncia algún tipo de violencia digital
Las consecuencias emocionales de este tipo de violencia incluyen sentimientos de enojo, desconfianza y miedo, afectando con mayor intensidad a las mujeres mexicanas. Entre las respuestas ante el ciberacoso, siete de cada diez mexicanas optaron por bloquear a la persona agresora, estrategia que sigue al reporte de mensajes y llamadas ofensivas, recibidas por 32.4% y 21% de las víctimas respectivamente.
Solo el 13.2% de las mujeres denunció ante fiscalías o servicios, mientras que menos del 11% cambió sus cuentas o contraseñas como protección adicional.
“Personas conocidas” entre los agresores más frecuentes
El INEGI destacó la procedencia de los ataques, señalando que una quinta parte de las víctimas (21.6%) identificó a conocidos como responsables. Otro grupo, equivalente al 17% de las mujeres y 13.7% de los hombres, enfrentó el acoso tanto de personas conocidas como desconocidas.
Estas cifras confirman que la violencia de género en línea no es exclusiva de entornos anónimos y puede estar vinculada al círculo social, familiar o laboral de las afectadas.
En líneas lo más destacado sobre datos de ciberacoso emitidos por INEGI
- El avance de las tecnologías digitales ha incrementado los riesgos de violencia de género en entornos virtuales, afectando especialmente a mujeres mexicanas.
- Más de 10 millones de mujeres y 8.3 millones de hombres en México reportaron haber sido víctimas de ciberacoso, con tasas más altas para mujeres (22.2%) que para hombres (19.6%).
- El uso de identidades falsas es la forma más común de ciberacoso, involucrando al 36% de los casos reportados; las propuestas sexuales no deseadas y el envío de contenidos sexuales sin consentimiento afectan principalmente a mujeres.
- Solo el 13.2% de las mexicanas víctimas de este tipo de violencia digital denunciaron ante autoridades, y menos del 11% recurrió a cambiar cuentas o contraseñas como medida de protección.
- Personas conocidas representan al 21.6% de los agresores en casos de ciberacoso, lo que indica que esta violencia puede provenir del entorno social, familiar o laboral, y no solo de personas anónimas.