Bad Bunny celebra a la Virgen de Guadalupe en su tercer concierto en México y fans cantan “La Guadalupana” | VIDEO

El cantante puertorriqueño celebró la tradición mexicana con respeto y humildad, reforzando la identidad de su tour como el fenómeno cultural latinoamericano más grande de la actualidad

Bad Bunny celebra la Virgen
Bad Bunny celebra la Virgen de Guadalupe en su tercer concierto en México y fans cantan “La Guadalupana”. (Infobae México)

El Estadio GNP Seguros vibró este viernes 12 de diciembre no sólo por el imparable ritmo de Bad Bunny, sino también por un inesperado gesto del puertorriqueño que dejó encantados a miles de mexicanos, no sólo en el recinto, sino incluso en redes sociales.

Durante su tercer concierto en la Ciudad de México, el famoso sapo Concho apareció en las enormes pantallas que componen su escenario para hablar interactuar con los asistentes y de paso felicitó a la Virgen de Guadalupe.

El momento fue reconocido como un buen gesto de respeto hacia la fe de miles. Pero también como una muestra más del lazo que une al cantante con sus fans y de la identidad latina de su gira presente, un show que ya es reconocido por muchos en toda Latinoamérica como un fenómeno cultural.

La Virgen de Guadalupe y Bad Bunny

El sapo Concho felicitó con mucho respeto a la Morena del Tepeyac. Crédito: TikTok

En medio de la euforia colectiva y los visuales llenos de referencias, Concho inundó las pantallas del show para lanzar un mensaje especial:

“Quiero decir algo bien importante hoy, siendo 12 de diciembre: yo soy puertorriqueño, pero con todo respeto y el cariño del mundo Felíz Día de la Virgen de Guadalupe. México, gracias por dejarme compartir este momento con ustedes”.

El fondo virtual, con el Palacio Nacional, la Catedral y la bandera tricolor, hizo que la ovación fuera instantánea. Otro ejemplo del vínculo que Benito ha logrado forjar con su audiencia nacional.

Lo que siguió al instante fue que cientos de fanáticos en distintas secciones del Estadio GNP Seguros comenzaron a corear “La Guadalupana”, canción por excelencia reconocida como unas Mañanitas no oficiales a la Virgen de Guadalupe durante el 12 de diciembre.

Por otro lado, aquellos que grabaron el momento pudieron compartirlo en redes por lo que horas más tarde, la felicitación de Bad Bunny a la Morena del Tepeyac se hizo viral en varias plataformas.

El movimiento cultural detrás de su tour

Puerto Rican singer Bad Bunny
Puerto Rican singer Bad Bunny performs during a concert of his "DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour" in Mexico City, Mexico, December 10, 2025. REUTERS/Henry Romero

La temática más importante del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour es celebrar la identidad latina, pero especialmente la originaría del intérprete: Puerto Rico. Sin embargo, en más de una ocasión Benito Martínez Ocasio repitió que para él los mexicanos y los puertorriqueños con “casi lo mismo”.

Esta noche ustedes son puertorriqueños y yo mexicano, porque así nos hacemos sentir”, dijo el cantante durante su tercer show en la capital mexicana.

El público respondió de inmediato con la famosa porra “Benito, hermano, ya eres mexicano”, lo cual conmovió al intérprete arriba de La Casita, el escenario secundario de su concierto. Bad Bunny respondió:

“Eso que me dicen, es lo que siempre me han hecho sentir aquí y siempre estaré eternamente agradecido con todos ustedes, con toda humildad y amor”.

No es casualidad que Bad Bunny haya decidido cerrar el año en la Ciudad de México con ocho conciertos consecutivos, siendo el país no sólo un mercado clave para su música, sino también un lugar donde dice sentirse “en casa, aun siendo turista”.

El tour viene de romper récords económicos, culturales y mediáticos en Puerto Rico y ya está haciendo historia en en México, tan sólo ocurridas tres fechas de las ocho pactadas hasta el momento. De acuerdo con reportes recabados por la promotora de sus conciertos, asistentes de hasta 77 países asistirán a los conciertos y la derrama económica esperada en Ciudad de México debido a los eventos se estima en $3 mil 228 millones de pesos mexicanos.

Un regalo exclusivo cada noche

Bad Bunny planea recibir el
Bad Bunny planea recibir el Año Nuevo en México: ocho conciertos seguidos y un cierre épico en CDMX. (OCESA: Liliana Estrada)

Además, su gira ha sido noticia tanto dentro como fuera del país, no sólo por su robusta producción y los niveles de asistencia (66 mil personas cada noche), sino porque cada noche Bad Bunny canta una canción exclusiva que no se repetirá en ninguna otra fecha, ni país.

Se tratan de temas que han formado parte de su amplio catálogo musical, que en ocasiones ya no forman parte de sus setlist habituales, ya sea por popularidad mediática o porque no forman parte de la narrativa de cada gira.

En México han sido tres hasta el momento: “Chambea”, “Perro Negro” -en la cual tuvo como invitado especial al colombiano Feid, otro cantante de urbano ampliamente querido por el público mexicano- y “Amorfoda”, la adición más inesperada, emotiva y longeva de las tres.

Bad Bunny todavía se presentará cinco noches más: 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

