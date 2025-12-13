México

Antes de morir, Abraham Quintanilla aseguró que matarían a Yolanda Saldivar si salía de prisión tras el asesinato de Selena

El padre de la reina del Tex-Mex soltó incendiarias declaraciones sobre la asesina de su hija, tiempo antes de fallecer

Por qué el papá de
Por qué el papá de Selena Quintanilla asegura que Yolanda Saldívar se va a morir si sale de la cárcel. Crédito: OXYGEN / Abraham Quintanilla, Facebook.

La muerte de Abraham Quintanilla, padre de la icónica cantante Selena Quintanilla, ha reavivado el debate sobre el futuro de Yolanda Saldívar, la mujer condenada por el asesinato de la artista.

En una entrevista concedida en 2018 al programa Primer Impacto, Abraham Quintanilla advirtió que, si Yolanda Saldívar llegara a obtener la libertad condicional, su vida correría peligro.

La noticia del fallecimiento de Abraham Quintanilla fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla, la mañana del 13 de diciembre a través de redes sociales, sin ofrecer detalles adicionales sobre las causas. Desde 1995, Abraham Quintanilla vivió marcado por el dolor de la pérdida de su hija.

Las declaraciones de Yolanda Saldivar sobre Selena que encendieron a Abraham Quintanilla

Han pasado 30 años del
Han pasado 30 años del asesinato de Selena (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

En el documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them en el canal Oxygen, Saldívar expone su versión de los hechos ocurridos el 31 de marzo de 1995 en el hotel Days Inn de Corpus Christi, Texas.

El documental, transmitido el 17 de febrero de 2024, ha generado nuevas controversias al presentar las afirmaciones de Yolanda Saldívar, quien insiste en que el disparo fue accidental y que nunca tuvo la intención de hacer daño.

Además, sostiene que fue testigo de una supuesta relación extramarital de Selena, declaraciones que Abraham Quintanilla calificó como “mentiras” antes del estreno del programa.

Yolanda será asesinada si sale de la cárcel, aseguró Abraham Quintanilla

El padre de la cantante
El padre de la cantante murió este 13 de diciembre de 2025 (Instagram)

Durante una entrevista realizada por el periodista Tony Dandrades, Abraham Quintanilla, quien también fue mánager de Selena y figura central en su carrera, expresó que la posible liberación de Saldívar no tendría impacto en su familia, ya que, en sus palabras: “Nada va a regresar a mi hija”.

El músico subrayó que Saldívar estaría más segura dentro de la prisión Mountain View en Gatesville, Texas, porque aún existen personas que no han superado la muerte de la cantante y podrían atentar contra su vida:

“Yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión, porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, que hay mucha gente loca, la pueden matar”.

Las incendiarias declaraciones de Abraham Quintanilla sobre Yolanda Saldívar, en pocas líneas

El padre de la cantante
El padre de la cantante dijo esperar volver a verla (Archivo)
  • Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, falleció y su hijo A.B. Quintanilla confirmó la noticia el 13 de diciembre en redes sociales, sin precisar las causas.
  • La muerte de Abraham Quintanilla reactivó el debate sobre el futuro de Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato de Selena.
  • En 2018, Abraham Quintanilla advirtió en una entrevista para Primer Impacto que, de obtener libertad condicional, Saldívar correría peligro.
  • Yolanda Saldívar expuso su versión sobre la muerte de Selena en el documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them” en el canal Oxygen, transmitido el 17 de febrero de 2024.
  • Saldívar afirmó que el disparo fue accidental y que no pretendía hacer daño a Selena.
  • Abraham Quintanilla, en entrevista con Tony Dandrades, manifestó que la liberación de Saldívar no impactaría a su familia y consideró que su vida estaría en peligro fuera de prisión.
  • Según Quintanilla, la seguridad de Saldívar se debe a que permanece aislada en una celda solitaria, protegiéndola de posibles ataques dentro de la prisión Mountain View.
  • Quintanilla argumentó que, si Saldívar saliera de prisión, podría ser atacada por personas que aún no superan la muerte de Selena.

