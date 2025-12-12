Santa Fe Klan organiza fiesta de la Virgen de Guadalupe en Guanajuato, pero todo acaba en pelea

La fiesta en Guanajuato terminó en pelea Crédito: tiktok/guanajuatoculturalmx

La celebración organizada por el rapero Santa Fe Klan en honor a la Virgen de Guadalupe en el barrio de Santa Fe, Guanajuato, se vio marcada por un incidente violento que interrumpió el evento durante la madrugada del 12 de diciembre.

Aunque la intención era rendir homenaje a la figura religiosa con una fiesta comunitaria, la situación se desbordó cuando algunos asistentes protagonizaron una pelea justo al inicio de Las Mañanitas, según lo documentado en videos difundidos por quienes acudieron al lugar.

¿Cómo fue la pelea en la fiesta de Santa Fe Klan?

Fans, artistas y toda su colonia estuvieron invitados Crédito: TikTok (guanajuatocultural)

En las imágenes se observa que la confrontación comenzó a espaldas del artista, mientras él se encontraba frente al altar dispuesto fuera de su tienda para entonar Las Mañanitas.

A pesar de que uno de los involucrados fue retirado del festejo, la disputa continuó entre la multitud congregada para la celebración guadalupana. En un momento del video, Santa Fe Klan interviene personalmente para intentar calmar la situación, aunque sus esfuerzos no lograron restablecer el orden de inmediato.

(Foto. Instagram/@Santa Fe Klan)

El evento, que había sido anunciado por el propio rapero desde el 11 de diciembre, tenía como objetivo reunir a la comunidad en torno a la devoción por la Virgen de Guadalupe. Santa Fe Klan había confirmado la realización de la fiesta a través de un cartel publicado a las 11:00 am del mismo día, reafirmando su compromiso con la tradición local. A pesar del altercado, el artista no ha emitido declaraciones públicas sobre la pelea, pero sí ha asegurado que la celebración continuará, manteniendo la convocatoria para su barrio.

La fiesta, que comenzó a las 12:00 am del 12 de diciembre, reunió a numerosos seguidores y vecinos en el altar instalado por Santa Fe Klan. El incidente no impidió que la festividad siguiera adelante.

La devoción de los mexicanos por la Virgen de Guadalupe

| X / @noticias_vaticano

La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Ciudad de México, recibe cada año a millones de fieles que acuden para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, considerada la patrona de México y símbolo de identidad nacional. La devoción en torno a la Virgen representa una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes del país.

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 10 millones de personas visitan el recinto durante el 12 de diciembre, fecha en que se conmemora su aparición en el cerro del Tepeyac. Peregrinos de diferentes estados mexicanos y de países como Estados Unidos y Guatemala viajan hasta la Basílica, muchos siguiendo promesas personales o familiares.

El papel de la Virgen de Guadalupe trasciende el ámbito religioso. Su imagen se utiliza en protestas sociales, murales y festividades, manifestando su peso en la historia y cultura mexicana. La fe guadalupana une a comunidades y motiva celebraciones multitudinarias que incluyen misas, serenatas y ofrendas florales.