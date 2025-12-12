Multas por 33.1 millones de pesos a 16 empresas por contaminación en cuenca del río Tula

Profepa implementó distintas acciones para el saneamiento del río Tula, el cual se ubica en distintos municipios entre Hidalgo y el Estado de México. (Fotos: Profepa)

Un total de multas millonarias recayó sobre industrias responsables de descargas contaminantes a lo largo de la cuenca del río Tula, una de las vertientes más afectadas por la actividad industrial en el centro de México. Además de las sanciones económicas, las autoridades han desplegado una estrategia integral para fortalecer la vigilancia ambiental y mejorar el desempeño de las empresas que operan en la zona.

16 empresas reciben multas por inspección de Profepa

Durante 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevaron a cabo 65 inspecciones en establecimientos de diversos sectores instalados en la parte alta del río Tula, abarcando municipios en Hidalgo como Jilotepec, Soyaniquilpan, Tula de Allende, Tepeji del Río y Atitalaquia, así como localidades del Estado de México, entre ellas Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tultitlán, Tepotzotlán y Teoloyucan.

De estas visitas, en 26 se identificaron irregularidades que actualmente están en vías de solución. Además, 16 empresas recibieron multas por un total de 33.1 millones de pesos, cantidad que podrá destinarse a proyectos en favor de la cuenca, en caso de que los sancionados opten por acciones ambientales sustitutivas.

En tres casos, las autoridades procedieron con clausuras parciales, las cuales se levantaron una vez que los responsables comprobaron haber subsanado las deficiencias detectadas.

16 empresas fueron sancionadas por contaminar el río Tula. (Foto: Profepa)

Principales infracciones y sectores involucrados

Las inspecciones realizadas detectaron transgresiones a la normatividad ambiental que incluyen descargas residuales fuera de los parámetros permitidos por la NOM-001, carencias en el tratamiento adecuado de aguas industriales y la inexistencia de permisos de descarga vigentes.

Las industrias identificadas con mayor número de incumplimientos pertenecen a los sectores químico, procesador de aves, textil, metalúrgico y de producción alimentaria. Estos segmentos han figurado históricamente entre los principales generadores de contaminantes que afectan la calidad del agua en el río Tula, lo que refuerza la prioridad de la vigilancia en estas ramas.

Profepa implementa Estrategia de Prevención Ambiental

Con el propósito de reducir la contaminación industrial e impulsar la adecuación de procesos, la Profepa implementó la Estrategia de Prevención Ambiental para el río Tula.

Esta iniciativa provee asesoramiento técnico a las empresas para apoyar su cumplimiento de las disposiciones legales y acelerar su transición hacia mejores prácticas. Como parte de este esfuerzo, se inauguró en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji el primer Centro Regional para la Prevención y Calidad Ambiental en el estado de Hidalgo.

Hasta ahora, 25 empresas han recibido formación específica para alinear sus operaciones a los estándares ambientales y minimizar su impacto en la cuenca.

Profepa llama a denunciar cualquier tipo de contaminación en cuerpos de agua. (DCIM\101MEDIA\DJI_0492.JPG)

Compromiso de Sheinbaum que se reforzará en 2026

Estas medidas forman parte de un proyecto federal de alto perfil dedicado al saneamiento y restauración del río Tula, uno de los compromisos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024.

El Gobierno de México prevé reforzar en 2026 las tareas de inspección y control para garantizar que todas las industrias del área cumplan estrictamente la legislación ambiental en vigor.

La ciudadanía dispone de canales para reportar incidentes de contaminación en cuerpos de agua: la Profepa a través del teléfono 800 776 3372 o su plataforma web, y la Conagua mediante el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales.

