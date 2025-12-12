México

Mi Beca para Empezar: ¿Quiénes reciben su tarjeta el 14 de diciembre?

El gobierno capitalino informó que los nuevos beneficiarios obtendrán sus tarjetas en jornada presencial

Las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de preescolar y primaria de la Ciudad de México recibieron la noticia de que el próximo domingo 14 de diciembre se realizará la entrega de tarjetas para las y los nuevos beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar.

Este apoyo, promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, representa un impulso significativo para fortalecer la economía familiar y garantizar que las niñas y niños de preescolar y primaria continúen su educación.

El 14 de diciembre, a las 12:30 horas, se entregarán tarjetas a quienes se registraron del 1 de octubre al 15 de noviembre. (X/ @avisosbienestar)

Esta entrega forma parte del proceso de incorporación para quienes se registraron del 1 de octubre al 15 de noviembre, con el objetivo de que puedan recibir sus depósitos mensuales a partir del siguiente ciclo de dispersión.

¿Quiénes recibirán su tarjeta el 14 de diciembre?

La jornada de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar será presencial y se llevará a cabo a partir de las 12:30 horas en Ciudad Deportiva, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 108, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

El grupo corresponderá a los nuevos beneficiarios que completaron su trámite dentro del periodo habilitado. Quienes ya formaban parte del padrón o realizaron su registro fuera de estas fechas no estarán considerados para esta entrega específica.

Esta entrega forma parte del proceso de incorporación para quienes se registraron del 1 de octubre al 15 de noviembre. (X/ @avisosbienestar)

El objetivo de esta selección es asegurar que los trámites recientes queden formalizados antes de iniciar el nuevo ciclo de depósitos. De esta manera, las familias podrán contar con el apoyo económico desde el primer mes correspondiente, evitando retrasos y garantizando la continuidad del beneficio.

Documentación necesaria para recoger la tarjeta

Al recinto podrán ingresar únicamente madres, padres o tutores que presenten la documentación requerida. Por ello, será indispensable presentarse con alguno de los siguientes comprobantes oficiales de registro:

  • Carta invitación
  • Correo de confirmación
  • Folio descargado desde la plataforma oficial

Este documento puede mostrarse impreso o en formato digital. Sin alguno de estos comprobantes, no se permitirá el acceso ni la entrega, incluso si el menor aparece en el padrón.

Este Programa del Bienestar busca fortalecer la economía familiar y garantizar que los niños de preescolar y primaria continúen su educación. (Gobierno de la Ciudad de México)

El comprobante puede descargarse desde la plataforma del programa utilizando la Llave CDMX, donde se muestra la información del tutor y del beneficiario.

Uso y beneficios de la tarjeta Mi Beca para Empezar

Este apoyo económico, uno de los más importantes para educación básica, se otorga exclusivamente mediante una tarjeta electrónica que permite realizar compras en comercios autorizados.

La tarjeta permite recibir un apoyo mensual cuyo monto varía según el nivel educativo, y puede utilizarse para adquirir útiles escolares, uniformes, alimentos y materiales didácticos en establecimientos afiliados. Los montos totales confirmados para estos nuevos beneficiarios son los siguientes:

  • 1° y 2° de preescolar: 3 mil 370 pesos
  • 3° de preescolar: 3 mil 500 pesos
  • 1° a 5° de primaria: 3 mil 700 pesos
  • 6° de primaria: 3 mil 780 pesos
Pago de Mi Beca para Empezar de este mes de diciembre. Foto: X/@BienestarEdu.

Es por ello que las autoridades recomiendan asistir puntualmente a la entrega, ya que esta jornada cierra el proceso de incorporación reciente y habilita a los nuevos beneficiarios para recibir su próximo depósito.

