México

Entregan en Edomex ‘Canasta del Bienestar Neza’: de qué trata este programa social para mujeres, niñas y niños

Adolfo Cerqueda Rebollo, alcalde del municipio mexiquense, destacó la entrega de apoyos locales

El Gobierno de Nezahualcóyotl y
El Gobierno de Nezahualcóyotl y autoridades estatales expusieron los logros alcanzados a través de programas sociales. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl

El Gobierno de Nezahualcóyotl y autoridades estatales expusieron los logros alcanzados a través de programas sociales que buscan fortalecer la economía de miles de familias y garantizar derechos para sectores vulnerables, durante una jornada encabezada por el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo y el secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero.

Según información difundida por el Gobierno de Nezahualcóyotl, el evento sirvió como plataforma para entregar de manera simbólica nuevos apoyos sociales e informar sobre los avances de la política social en la entidad.

Iniciativas enfocadas en alimentación, educación y justicia social

El alcalde Cerqueda Rebollo agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la decisión de elegir al municipio para mostrar los resultados de programas que acercan beneficios concretos a la ciudadanía.

Destacó el impacto de iniciativas municipales, entre las que sobresalen el programa Canasta del Bienestar Neza, con apoyo alimentario para 355 mil personas.

Además de este programa social, se destaca la entrega gratuita de calzado escolar a más de 50 mil niñas y niños, y las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, que brindaron atención a más de 8 mil 300 habitantes y facilitado 27 mil trámites gratuitos.

Además de este programa social,
Además de este programa social, se destaca la entrega gratuita de calzado escolar a más de 50 mil niñas y niños. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

La administración local también identificó la distribución de láminas, tinacos, cobertores y colchonetas como parte de los apoyos adicionales para atender a las familias en situación de vulnerabilidad.

Cerqueda subrayó que en Nezahualcóyotl, la transformación se refleja en acompañamiento institucional y trabajo constante, no solo en el discurso:

“Este encuentro reafirma la ruta social que se está construyendo junto al Gobierno del Estado para que nuestras vecinas y vecinos cuenten con mejores condiciones de vida”, mencionó el Alcalde de Nezahualcóyotl.

Las fuertes lluvias del pasado sábado 27 de septiembre se registraron afectaciones e inundaciones en este municipio mexiquense. Crédito: X/@Adolfo_Cerqueda.

El impulso social se complementa con proyectos asociados al Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsados por la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y presidentes municipales.

Las acciones buscan mejorar infraestructura hidráulica, movilidad, educación y dignificar espacios públicos, informó el Gobierno de Nezahualcóyotl.

Programas sociales, transparencia y enfoque en sectores prioritarios

El secretario de Bienestar, González Romero, explicó que los programas estatales se aplican con transparencia, a través de registros y padrones públicos, rechazando prácticas asistencialistas o usos políticos.

Sostuvo que los trámites ya no dependen de favores ni compromisos electorales, y señaló que mujeres, personas adultas mayores, jóvenes y familias encuentran un respaldo estable y justo.

Autoridades estatales señalaron que los
Autoridades estatales señalaron que los programas sociales se aplican con transparencia. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

En representación de beneficiarias, Laura Marisela Pérez Luna enfatizó que el programa Mujeres con Bienestar representa alivio económico y motivación.

“Muchas mujeres sustentamos hogares enteros y a veces lo hacemos en silencio. Hoy nos están escuchando”, relató durante el evento.

El Gobierno municipal destacó que estos programas buscan reducir desigualdades, respaldar la economía familiar y garantizar que más familias construyan un futuro sin que su origen condicione sus oportunidades.

El encuentro estatal posicionó a Nezahualcóyotl como referente de coordinación y acción para mejorar la vida de miles de familias, reportó el Gobierno de Nezahualcóyotl.

