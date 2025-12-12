México

El significado de la flor Nahui Ollin que se aprecia en el manto de la Virgen de Guadalupe y que revela un profundo simbolismo prehispánico

Investigadores interpretan la flor Nahui Ollin como un puente entre la iconografía indígena y el cristianismo en México

Guardar
La flor Nahui Ollin destaca
La flor Nahui Ollin destaca en el manto de la Virgen de Guadalupe como símbolo prehispánico de vida y movimiento cósmico.

La imagen de la Virgen de Guadalupe presenta múltiples elementos cuyo origen y sentido han sido objeto de análisis.

Uno de los más relevantes para la cultura mexicana es la flor Nahui Ollin, representada en el centro del manto, sobre el vientre de la Virgen, la cual es un símbolo con profundo significado en la tradición mesoamericana.

Y es que lo que parece un sencillo dibujo de una flor, en realidad se asocia con el ciclo de la vida, el movimiento solar y la cosmogonía azteca.

El hecho de que sea plasmado en una imágen religiosa ha sido objeto de debate y profundos análisis históricos y culturales sobre sus muchas implicaciones simbólicas.

El sitio exacto de la
El sitio exacto de la flor Nahui Ollin en la tilma refuerza la idea de embarazo y origen de la vida en la Virgen de Guadalupe. (Nahui Ollin)

Origen y significado de la flor Nahui Ollin

El símbolo Nahui Ollin proviene del náhuatl: “nahui” significa cuatro y “ollin” se traduce como movimiento y en la cosmovisión mexica, representa la unión de los cuatro rumbos del universo y el centro, donde ocurre el movimiento primordial que da vida.

De acuerdo con diversas investigaciones, esta figura es utilizada para simbolizar el equilibrio de las fuerzas cósmicas y se encuentra recurrentemente en códices prehispánicos, relacionada al dios solar Tonatiuh y a la idea de un quinto sol, etapa actual de la humanidad según la mitología mexica.

Entre los elementos que conforman la imagen guadalupana, la flor Nahui Ollin se muestra con cuatro pétalos principales y un centro, lo que indica la presencia de un significado profundo relacionado con fertilidad y origen de la vida.

Además, el sitio exacto de la flor —el vientre de la Virgen— ha sido interpretado como una señal de que la figura representada está embarazada, lo que refuerza el sentido de nacimiento y renovación vinculado a Nahui Ollin.

La cosmovisión mexica asocia la
La cosmovisión mexica asocia la flor Nahui Ollin con el equilibrio de las fuerzas cósmicas y el ciclo solar. (Calendario Solar Azteca)

Del simbolismo indígena al sincretismo guadalupano

La inclusión de Nahui Ollin en el ayate ha sido interpretada como un puente entre el mundo indígena y el cristianismo.

Estudiosos ven en este símbolo una estrategia de diálogo cultural a partir de la iconografía, donde la Virgen concentra valores tanto mexicanos como cristianos.

Según el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, “la flor es central en la imagen porque para los pueblos originarios era el eje del universo: en ella está el movimiento que permite la vida”.

Algunos investigadores sostienen que la presencia de símbolos prehispánicos en la tilma buscó facilitar la aceptación del culto mariano al hacer reconocible la figura para los pueblos indígenas.

Por su parte, para los creyentes, la aparición de este y otras referencias prehispánicas en la Virgen de Guadalupe, como el hecho de que hablará en Nahuatl (su lengua original) a Juan Diego, fue una demostración de que la guadalupana buscaba unir a ambas culturas y acercarse a sus hijos indígenas, quienes en ese momento eran sometidos por el pueblo español.

Temas Relacionados

Virgen de GuadalupeNahui Ollin12 de diciembreBasílica de Guadalupemexico-noticias

Más Noticias

Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

Inspirado en la película de Netflix, esta receta casera permite personalizar cada cuenco al estilo de las protagonistas

Receta de ramen inspirado en

Multas por 33.1 millones de pesos a 16 empresas por contaminación en cuenca del río Tula

Profepa llevó a cabo distintas acciones de saneamiento en esta cuenca que abarca distintos municipios entre Hidalgo y el Estado de México

Multas por 33.1 millones de

Protestas de agricultores frenan evento de Andrea Chávez en Delicias, Chihuahua

La baja asistencia contrastó con la fuerte presencia de productores que, con mantas y maquinaria, hicieron visible su rechazo

Protestas de agricultores frenan evento

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

El exjefe de Operaciones Internacionales de la agencia afirmó que el caso revela una posible inexperiencia del efectivo

Acusación de exagente de la

Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

El conductor de ‘La Granja VIP’ explicó cómo, junto a Gabriela Valencia, ha logrado que sus hijos Paola y Diego crezcan admirando a ambos padres y evitando conflictos innecesarios en casa

Este es el secreto de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen siete personas junto con

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

Capturan a cuatro personas con chalecos del CJNG en Zacatecas: viajaban con menores de edad

Asesinaron a mujer policía tras terminar su turno en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Receta de ramen inspirado en

Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

Belinda estrena el video oficial de Heterocromía, supuesta canción dedicada a Gonzalo Hevia Baillères

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026