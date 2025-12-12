El significado de la flor Nahui Ollin que se aprecia en el manto de la Virgen de Guadalupe y que revela un profundo simbolismo prehispánico

La flor Nahui Ollin destaca en el manto de la Virgen de Guadalupe como símbolo prehispánico de vida y movimiento cósmico.

La imagen de la Virgen de Guadalupe presenta múltiples elementos cuyo origen y sentido han sido objeto de análisis.

Uno de los más relevantes para la cultura mexicana es la flor Nahui Ollin, representada en el centro del manto, sobre el vientre de la Virgen, la cual es un símbolo con profundo significado en la tradición mesoamericana.

Y es que lo que parece un sencillo dibujo de una flor, en realidad se asocia con el ciclo de la vida, el movimiento solar y la cosmogonía azteca.

El hecho de que sea plasmado en una imágen religiosa ha sido objeto de debate y profundos análisis históricos y culturales sobre sus muchas implicaciones simbólicas.

El sitio exacto de la flor Nahui Ollin en la tilma refuerza la idea de embarazo y origen de la vida en la Virgen de Guadalupe. (Nahui Ollin)

Origen y significado de la flor Nahui Ollin

El símbolo Nahui Ollin proviene del náhuatl: “nahui” significa cuatro y “ollin” se traduce como movimiento y en la cosmovisión mexica, representa la unión de los cuatro rumbos del universo y el centro, donde ocurre el movimiento primordial que da vida.

De acuerdo con diversas investigaciones, esta figura es utilizada para simbolizar el equilibrio de las fuerzas cósmicas y se encuentra recurrentemente en códices prehispánicos, relacionada al dios solar Tonatiuh y a la idea de un quinto sol, etapa actual de la humanidad según la mitología mexica.

Entre los elementos que conforman la imagen guadalupana, la flor Nahui Ollin se muestra con cuatro pétalos principales y un centro, lo que indica la presencia de un significado profundo relacionado con fertilidad y origen de la vida.

Además, el sitio exacto de la flor —el vientre de la Virgen— ha sido interpretado como una señal de que la figura representada está embarazada, lo que refuerza el sentido de nacimiento y renovación vinculado a Nahui Ollin.

La cosmovisión mexica asocia la flor Nahui Ollin con el equilibrio de las fuerzas cósmicas y el ciclo solar. (Calendario Solar Azteca)

Del simbolismo indígena al sincretismo guadalupano

La inclusión de Nahui Ollin en el ayate ha sido interpretada como un puente entre el mundo indígena y el cristianismo.

Estudiosos ven en este símbolo una estrategia de diálogo cultural a partir de la iconografía, donde la Virgen concentra valores tanto mexicanos como cristianos.

Según el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, “la flor es central en la imagen porque para los pueblos originarios era el eje del universo: en ella está el movimiento que permite la vida”.

Algunos investigadores sostienen que la presencia de símbolos prehispánicos en la tilma buscó facilitar la aceptación del culto mariano al hacer reconocible la figura para los pueblos indígenas.

Por su parte, para los creyentes, la aparición de este y otras referencias prehispánicas en la Virgen de Guadalupe, como el hecho de que hablará en Nahuatl (su lengua original) a Juan Diego, fue una demostración de que la guadalupana buscaba unir a ambas culturas y acercarse a sus hijos indígenas, quienes en ese momento eran sometidos por el pueblo español.