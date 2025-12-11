México

Tren Ligero CDMX: así luce la nueva terminal Tasqueña para ampliar su servicio

Personal de la Sobse y STE trabajan para modernizar la estación que conecta con el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX

Guardar
Tren Ligero CDMX: así luce
Tren Ligero CDMX: así luce la nueva terminal Tasqueña para ampliar su servicio (X/ @SOBSECDMX)

Como parte de los proyectos de movilidad en la Ciudad de México, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) junto con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) continúa con la remodelación del Tren Ligero. Los trabajos se concentran en la terminal Tasqueña, con miras a incrementar la capacidad operativa del sistema y responder a la demanda prevista durante la Copa Mundial 2026.

Desde el 1 de septiembre de 2025, la terminal permanece cerrada tras el inicio de las obras de demolición y reconstrucción, una intervención que permitirá la llegada simultánea de más trenes y, en consecuencia, un mayor flujo de pasajeros, según informó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse).

En días recientes se filtraron imágenes en redes sociales de cómo avanza la remodelación de la terminal Tasqueña, la cual fue demolida en su totalidad para construir un nuevo espacio que facilite el transbordo con la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Así avanza la remodelación del Tren Ligero CDMX

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Tren Ligero (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)
Filtran avances de la remodelación
Filtran avances de la remodelación del Tren Ligero en Tasqueña (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

De acuerdo con el creador de contenido especializada en movilidad, @SntVTC (SNT Movilidad Urbana), filtró imágenes en las que se puede observar que ya empezaron las maniobras para la instalación del nuevo equipo del sistema de vías.

Se pretende que la nueva terminal en Tasqueña pueda albergar trenes dobles acoplados de hasta 4 vagones, además, tendrá una nueva configuración de dos vías y tres andenes para operaciones simultáneas de trenes en ambas vías. Es decir que las autoridades construirán un andén central para el arribo y salida de trenes con dirección a Xochimilco.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Tren Ligero (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

También se puede apreciar que maquinaria pesada labora en la zona para la adaptación del nuevo espacio del Tren Ligero. El proyecto, instruido por la jefa de gobierno Clara Brugada, contempla no solo la reconstrucción de la terminal, sino también la modernización de las instalaciones del Tren Ligero.

¿Cuándo abre el Tren Ligero en Tasqueña?

Desde septiembre inició la obra de remodelación, y según las autoridades estará listo antes de la Copa Mundial 2026, la cual empezará el 11 de junio. Hasta el momento las autoridades no han revelado la fecha oficial para su reapertura.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Tren Ligero (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Como parte de las intervenciones también adaptarán mas estaciones. El calendario oficial establece que la estación Huichapan será la primera en suspender operaciones, del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025. Posteriormente, los cierres continuarán en Tepepan (del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025), La Noria (del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026), Periférico (del 9 de enero al 7 de febrero de 2026), Xomali (del 7 de febrero al 4 de marzo de 2026) y Huipulco (del 4 de marzo al 2 de abril de 2026).

El objetivo de estas intervenciones, según el comunicado oficial, es aumentar la capacidad y el número de viajes en el Tren Ligero, mediante la adecuación estructural de techumbres en las estaciones seleccionadas. La modernización de la terminal Tasqueña y la actualización de las estaciones del Tren Ligero forman parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad urbana y responder a la creciente demanda de transporte público en la capital mexicana.

Temas Relacionados

Tren LigeroTasqueñaTren Ligero CDMXmexico-noticias

Más Noticias

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

La Federación Costarricense de Futbol inicia reestructuración tras fracaso en la eliminatoria mundialista y la salida de sus principales líderes deportivos

La Selección de Costa Rica

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

En el lugar se aseguraron cartuchos útiles de diversos calibres y dosis de presunta marihuana

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Una alerta anónima movilizó a los elementos de seguridad a la colonia Miguel Hidalgo

Aseguran tres inmuebles usados como

Tris: todos los números ganadores de hoy 10 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Estas son las recomendaciones de la Profeco para comprar uvas frescas en el Año Nuevo

Esta práctica de origen español ha transformado a la fruta en elemento central de las celebraciones

Estas son las recomendaciones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en México: así

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: Benito está sobre el escenario

Eduardo Manzano heredó a este actor de Una Familia de Diez y su viuda habla sobre el testamento del Polivoz

Piden donadores urgentemente para Gabriel Garzón, muppetero y voz de ‘Topo Gigio’ en México

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Pitbull Cruz responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach: “Él también llegó a hacer”