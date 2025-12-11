Tren Ligero CDMX: así luce la nueva terminal Tasqueña para ampliar su servicio (X/ @SOBSECDMX)

Como parte de los proyectos de movilidad en la Ciudad de México, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) junto con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) continúa con la remodelación del Tren Ligero. Los trabajos se concentran en la terminal Tasqueña, con miras a incrementar la capacidad operativa del sistema y responder a la demanda prevista durante la Copa Mundial 2026.

Desde el 1 de septiembre de 2025, la terminal permanece cerrada tras el inicio de las obras de demolición y reconstrucción, una intervención que permitirá la llegada simultánea de más trenes y, en consecuencia, un mayor flujo de pasajeros, según informó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse).

En días recientes se filtraron imágenes en redes sociales de cómo avanza la remodelación de la terminal Tasqueña, la cual fue demolida en su totalidad para construir un nuevo espacio que facilite el transbordo con la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Así avanza la remodelación del Tren Ligero CDMX

Así avanza la remodelación del Tren Ligero (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Filtran avances de la remodelación del Tren Ligero en Tasqueña (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

De acuerdo con el creador de contenido especializada en movilidad, @SntVTC (SNT Movilidad Urbana), filtró imágenes en las que se puede observar que ya empezaron las maniobras para la instalación del nuevo equipo del sistema de vías.

Se pretende que la nueva terminal en Tasqueña pueda albergar trenes dobles acoplados de hasta 4 vagones, además, tendrá una nueva configuración de dos vías y tres andenes para operaciones simultáneas de trenes en ambas vías. Es decir que las autoridades construirán un andén central para el arribo y salida de trenes con dirección a Xochimilco.

Así avanza la remodelación del Tren Ligero (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

También se puede apreciar que maquinaria pesada labora en la zona para la adaptación del nuevo espacio del Tren Ligero. El proyecto, instruido por la jefa de gobierno Clara Brugada, contempla no solo la reconstrucción de la terminal, sino también la modernización de las instalaciones del Tren Ligero.

¿Cuándo abre el Tren Ligero en Tasqueña?

Desde septiembre inició la obra de remodelación, y según las autoridades estará listo antes de la Copa Mundial 2026, la cual empezará el 11 de junio. Hasta el momento las autoridades no han revelado la fecha oficial para su reapertura.

Así avanza la remodelación del Tren Ligero (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Como parte de las intervenciones también adaptarán mas estaciones. El calendario oficial establece que la estación Huichapan será la primera en suspender operaciones, del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025. Posteriormente, los cierres continuarán en Tepepan (del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025), La Noria (del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026), Periférico (del 9 de enero al 7 de febrero de 2026), Xomali (del 7 de febrero al 4 de marzo de 2026) y Huipulco (del 4 de marzo al 2 de abril de 2026).

El objetivo de estas intervenciones, según el comunicado oficial, es aumentar la capacidad y el número de viajes en el Tren Ligero, mediante la adecuación estructural de techumbres en las estaciones seleccionadas. La modernización de la terminal Tasqueña y la actualización de las estaciones del Tren Ligero forman parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad urbana y responder a la creciente demanda de transporte público en la capital mexicana.