Siddhartha anuncia show en el Palacio de los Deportes tras lograr sold-out en Auditorio Nacional

Siddhartha regresa al Palacio de los Deportes el 4 de septiembre tras agotar entradas en el Auditorio Nacional (Ocesa)

El regreso de Siddhartha al Palacio de los Deportes el próximo 4 de septiembre de 2026 marca un hito en la escena del indie latino, tras agotar en tiempo récord las entradas para su presentación en el Auditorio Nacional.

El artista, reconocido por su capacidad para fusionar géneros como el indie rock, folk rock y pop alternativo, ofrecerá a sus seguidores la oportunidad de escuchar tanto los clásicos que han definido su carrera como los nuevos temas que anticipan su séptimo álbum de estudio.

Preventa para ver a Siddharta en el Palacio de los Deportes

La preventa exclusiva para este concierto comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 a.m., según el anuncio oficial difundido por Siddhartha y OCESA.

La expectativa por ver a Siddhartha en vivo se intensificó luego de que los boletos para el Auditorio Nacional, programado para el 17 de abril de 2026, se agotaran en menos de veinte minutos durante la preventa del 3 de diciembre.

La preventa exclusiva para el show de Siddhartha inicia el 11 de diciembre a las 11:00 a.m. (Ocesa)

La venta general, prevista para el 4 de diciembre, nunca llegó a realizarse debido al sold out anticipado, lo que generó una ola de comentarios y frustración entre los seguidores que no lograron adquirir entradas.

En redes sociales, muchos expresaron su deseo de que el músico tapatío anuncie una segunda fecha en la Ciudad de México, ante la abrumadora demanda.

Indie latino en el ‘Domo de Cobre’

El retorno de Siddhartha al Palacio de los Deportes representa un reencuentro esperado con su público, cuatro años después de sus dos presentaciones con localidades agotadas en 2022.

El sold out en menos de veinte minutos para el Auditorio Nacional refleja la alta demanda de Siddhartha (Instagram/ @iamsiddhartha)

Este nuevo concierto no solo celebra su consolidación como uno de los referentes de la música alternativa en México, sino que también coincide con un momento de evolución artística.

Los sencillos “Tú y Yo y Tú” y “Abrázame”, ya disponibles, anticipan un sonido más experimental y diverso, y han sido descritos como “temas envolventes y emotivos que reflejan el sello particular del cantante”.

Una trayectoria en el rock pop mexicano

Jorge Siddhartha González Ibarra, originario de Guadalajara, inició su trayectoria musical como baterista de la banda mexicana Zoé entre 2005 y 2006.

Su carrera en solitario ha sido reconocida con premios como el Indie-O Music Awards por el álbum El Vuelo Del Pez y nominaciones a los Grammy Latinos por los discos Why You? y Memoria Futuro.

Siddhartha presentará clásicos y nuevos temas que anticipan su séptimo álbum de estudio en el Palacio de los Deportes (Archivo)

Entre sus temas más emblemáticos se encuentran “Náufrago”, “Ser Parte” y “Brújula”, que formarán parte del repertorio en el Palacio de los Deportes.

La posibilidad de escuchar en primicia los nuevos temas y de revivir los clásicos en un recinto de la magnitud del Palacio de los Deportes refuerza la posición de Siddhartha como una de las figuras más queridas y respetadas del panorama musical alternativo en México.