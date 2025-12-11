Senado aprueba la Ley de Aranceles a productos de países sin tratados comerciales

Senado respalda la Ley de Aranceles en lo general y en lo particular. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En una sesión marcada por la rapidez del procedimiento y el peso de la mayoría oficialista, el Senado de la República aprobó este miércoles 10 de diciembre en un solo acto, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Esto incrementa los aranceles a productos provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, principalmente de origen asiático.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de México, avaló públicamente la aprobación frente al pleno.

El dictamen fue aprobado con 76 votos a favor, 5 en contra —todos de Movimiento Ciudadano— y 35 abstenciones de PAN, PRI y PT. Con esta votación, la reforma se envía ahora al Poder Ejecutivo, que deberá promulgarla para su entrada en vigor.

El Gobierno federal ha señalado que su objetivo es fortalecer la producción nacional, reducir la dependencia del exterior y proteger a sectores que enfrentan competencia internacional intensa.

Lo que viene, cómo se aprobó y qué contiene la reforma

La aprobación en el Senado ocurre un día después de que la Cámara de Diputados avalara el proyecto en lo general, durante una sesión de madrugada.

Ahí, el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum recibió 281 votos a favor (Morena y PVEM), 24 en contra (MC) y 149 abstenciones (PAN, PRI y PT).

Con ambas cámaras alineadas y sin cambios al contenido, el Ejecutivo podrá publicarlo sin necesidad de regresar el documento al Congreso.

La reforma define los siguientes incrementos arancelarios:

Textiles: (28.6%)

Metales: (21.7%)

Plásticos y caucho: (17.7%)

Óptica e instrumentos: (28.7%)

Transporte: (30.2%)

Madera y papel: (27%)

Maquinaria y electrónica: (26.5%)

Piedra y vidrio: (31.1%)

La distribución evidencia que el ajuste tiene un sesgo industrial, concentrado en bienes intermedios y finales que enfrentan alta competencia externa.

De acuerdo con el planteamiento oficial, estas medidas buscan incentivar la manufactura nacional en segmentos estratégicos, impulsar la sustitución de importaciones y elevar la capacidad productiva en ramas donde México considera que tiene ventaja competitiva o vulnerabilidad comercial.

¿Por qué el Congreso aceleró su aprobación?

El avance exprés de la reforma despertó críticas entre la oposición, que acusó al oficialismo de usar nuevamente el llamado “fast track” legislativo.

Entre los factores que explican esta velocidad destacan el cierre del periodo ordinario, que presiona a los legisladores para resolver iniciativas pendientes y la prioridad que el Ejecutivo ha dado a esta reforma como parte de su política industrial.

También influyó el interés del Gobierno en evitar que la discusión se prolongara frente a posibles resistencias del sector privado o nuevos cuestionamientos públicos.

Con la aprobación en ambas cámaras, la reforma queda lista para pasar a su última escala: la promulgación presidencial y su entrada en vigor en los próximos días.