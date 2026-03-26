Abelito habla de su estado físico tras “salir volando” por fuerte golpe de Bull Terrie en Ring Royale 2026

La pelea de Abelito en Ring Royale llamó la atención debido a la notable diferencia de 20 kilos frente a su rival Bull Terrie (YouTube/ Ring Royale)

El influencer Abelito aclaró su estado de salud tras el combate en Ring Royale 2026 contra Moisés Rodríguez (‘Bull Terrie’ o ‘el Patillas’) realizado a tres rounds, donde experimentó una diferencia de aproximadamente 20 kilos frente a su oponente y cayó a la lona en el primer episodio.

El creador de contenido, tercer finalista de La casa de los famosos México 2025, explicó tras el encuentro que no sufrió lesiones de gravedad:

“Nuestra manera de recuperarnos es en la chamba, se siente rico disfrutar del proceso y pasarlo también. Nada más el costalazo, pero ya me voy a hacer un masaje para alivianarme de cualquier cosa que tenga en la espalda, pero todo bien”, dijo Abelito.

Durante el combate en Ring Royale, Rodríguez participó sin protección y se impuso a Abelito, quien se reincorporó después de la caída y terminó la pelea bajo la notoria superioridad física de su rival, generando memes en redes.

El influencer Abelito aclaró que no sufrió lesiones graves tras su combate en Ring Royale contra Moisés Rodríguez (IG)

El propio Abelito expresó que la recuperación es parte de su trabajo habitual y no descarta regresar a un evento similar: “Ya que tenga tiempo de prepararme y de enfocarme más en la pelea, yo creo que sí”, afirmó.

Originario de Zacatecas, Abelito suma más de siete millones de seguidores en TikTok, donde publica videos de comedia y contenidos sobre la industria musical, además de acumular experiencia como actor, DJ y personalidad digital.

Fue estudiante de Economía en la Universidad de Zacatecas antes de dedicarse a la creación de contenido durante la pandemia de Covid-19, lo que marcó el inicio de su presencia en redes y posteriormente le permitió aparecer junto a músicos como Peso Pluma y Luis R Conriquez.

Abelito cayó a la lona en el primer round, pero concluyó el enfrentamiento y admitió necesitar un masaje para su recuperación (YouTube/ Ring Royale)

Bull Terrie, un contrincante inesperado que le dio batalla a Abelito

La victoria de Bull Terrie sobre Abelito en Ring Royale 2026 convirtió a Moisés Rodríguez, conocido como “El Patillas”, en foco de atención dentro de las redes sociales y el boxeo de entretenimiento.

El creador de contenido mexicano, de 31 años, 1,20 metros de estatura y 53 kilos de peso, obtuvo el triunfo por decisión dividida en uno de los combates más comentados del evento celebrado en 2026.

La pelea captó el interés online por la contrastante diferencia física entre los rivales. Abel Sáenz, identificado como Abelito, cuenta con 26 años, 1,14 metros y 30 kilos, elementos destacados al contextualizar el carácter viral del enfrentamiento. El duelo abarcó tres asaltos marcados por la competitividad y la reacción intensa del público.

La superioridad física mostrada por Moisés Rodríguez generó memes virales sobre la pelea de Abelito en redes sociales (RS)

Rodríguez construyó su carrera en el grupo digital La Granja Rifa, colectivo surgido en Monterrey con casi dos millones de seguidores en plataformas como YouTube y Facebook.

La presencia de “El Patillas” y sus compañeros se extiende gracias a colaboraciones con figuras como Poncho de Nigris, Adrián Marcelo y Mike Salazar, además de presentaciones en ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana y Ciudad de México.

Durante la pelea, el primer asalto estuvo dominado por Bull Terrie, quien logró derribar dos veces a Abelito, mientras que en el segundo round el rival recuperó terreno, recibiendo el reconocimiento del público.

La victoria de Bull Terrie adquirió un significado especial, al dedicar su triunfo a la memoria de su padre recientemente fallecido

El episodio final ofreció un intercambio constante de golpes y mantuvo la incógnita hasta el fallo oficial de los jueces, que confirmaron el triunfo de Rodríguez en una jornada que consolidó a ambos competidores como protagonistas del viral boxeo digital.