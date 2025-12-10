Avanza la reforma arancelaria en México

Fotografía de archivo que muestra el puerto de Veracruz (México). EFE/STR

La Cámara de Diputados aprobó con 278 votos a favor modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con el objetivo de impulsar una reindustrialización soberana, sostenible e incluyente en México.

Esta reforma, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer sectores estratégicos de la economía nacional mediante la actualización de aranceles a la importación, y ahora será turnada al Senado de la República para su análisis constitucional.

Entre los cambios más relevantes, el Pleno incorporó un artículo transitorio que faculta a la Secretaría de Economía para establecer mecanismos e instrumentos jurídicos específicos que permitan la importación de mercancías provenientes de países sin tratado de libre comercio vigente con México.

Se espera que el Senado apruebe la minuta esta misma tarde de miércoles, de modo que el proyecto de reforma entre en vigor a partir de 2026.

Adán Augusto López señaló que la minuta enviada por los Diputados será aprobada este miércoles en el Senado. FOTO: Archivo

Ajustes arancelarios, protección al textil y el desafío de los tratados: la reforma que redefine la política comercial de México

El texto aprobado señala: “Sobre los aranceles motivo de esta reforma y con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor”.

El dictamen recibió 25 votos en contra y 136 abstenciones, y fue enriquecido con reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Monreal subrayó la importancia nacional de la reforma y afirmó: “Nosotros creemos que apoyar a la industria es generar empleos, nosotros creemos que corregir esos graves desvíos estamos en el momento preciso de hacerlo”.

Explicó que sus propuestas incluyeron la sustitución de ocho fracciones arancelarias, a petición de la industria textil, así como ajustes de técnica legislativa y la inclusión de una columna adicional para brindar certeza jurídica.

La Cámara de Diputados aprueba reforma arancelaria, el sector textil celebra y el Senado se prepara para el debate

En lo particular, el Pleno autorizó ajustes en las cuotas arancelarias de productos textiles, afectando principalmente los códigos 5209.19.91, 5210.39.91, 5211.49.91, 5407.52.05, 5509.53.01, 6004.10.99, 6006.32.03 y 6006.34.03. Estas modificaciones responden a solicitudes del sector textil, que busca mayor competitividad y protección frente a importaciones.

Durante la discusión, legisladores de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron reservas adicionales al artículo 1 y a los transitorios primero y segundo de la ley, pero estas propuestas fueron retiradas o desechadas por el Pleno.

El documento aprobado, que ahora será revisado por el Senado, representa un paso en la estrategia del gobierno federal para fortalecer la industria nacional y asegurar el abasto de insumos en condiciones competitivas.