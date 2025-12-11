Ocho pasajeros lesionados tras choque de transporte público conducido por menor de edad en Atizapán

Transporte público conducido por menor de edad choca y deja varios lesionados en Atizapán (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La mañana de este jueves se registró un aparatoso accidente sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la zona de Las Alamedas, luego de que un menor de tan solo 16 años, identificado como Julián Alexander “N”, condujera una unidad de transporte público de la ruta “Anasa”, número económico 060, y perdiera el control hasta impactarse contra postes de concreto instalados en el camellón lateral.

El hecho dejó como saldo ocho pasajeros lesionados, varios de ellos trasladados de emergencia a hospitales cercanos para recibir atención médica, reportó el medio local Osvaldo Muller Periodista

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad tipo Urvan circulaba a velocidad inmoderada antes del impacto, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen oficialmente las causas del choque.

Al lugar del siniestro acudieron elementos de la policía local y bomberos al sitio para auxiliar a los heridos y resguardar la zona. Paramédicos municipales y de servicios de emergencia valoraron a las ocho personas afectadas, de las cuales algunas presentaban lesiones que ameritaron su traslado a hospitales para una atención más especializada.

Chofer quedó detenido ante la Fiscalía mexiquense

Conductor menor de edad que choco su unidad de transporte público fue detenido y presentado a la FGJEM (Foto: Osvaldo Muller Periodista/FB)

Tras el percance, policías municipales detuvieron al menor responsable, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia que determinará su situación jurídica.

Debido a su edad, el caso será atendido bajo los protocolos correspondientes al sistema de justicia para adolescentes, sin embargo, podría enfrentar cargos relacionados con lesiones y conducción indebida.

Hasta el momento no se ha pronunciado las autoridades de la Secretaría de Movilidad por este lamentable accidente, sin embargo podrían aplicar sanciones administrativas severas a la ruta por permitir que un menor de edad operara una unidad del transporte público, hecho que constituye una violación grave de la normativa vigente.

Entre las medidas contempladas se encuentra la suspensión temporal del permiso, multas económicas y, en el escenario más extremo, el retiro definitivo de la concesión.

La Semov en diversas ocasiones ha señalado que este tipo de conductas no solo ponen en riesgo a los usuarios, sino que evidencian una falta de control interno por parte de la empresa para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El accidente generó amplia indignación entre vecinos y usuarios frecuentes de esta ruta, así como en redes sociales, quienes exigieron mayor vigilancia y profesionalización en el servicio. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y la empresa enfrenta un inminente proceso de sanción.