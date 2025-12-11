México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del 10 de diciembre

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los resultados del sorteo 4146 del Melate, Revancha y Revanchita de este miércoles 10 de diciembre realizado por la Lotería Nacional, una de las principales loterías del país que entrega millones de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4146.

Resultado: 04, 22, 29, 38, 44 y 50.

Melate Revancha:

Sorteo: 4146.

Resultado: 04, 05, 10, 11, 41, 50 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4146.

Resultado: 10, 30, 34, 42, 46, 53 y .

La Lotería Nacional lleva a cabo un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

¿Cómo ganar Melate?

Los resultados ganadores de Melate
Los resultados ganadores de Melate (Lotería Nacional)

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate cuenta con cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones diferentes.

Elige seis números por cada casillero que quieras jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes cuál número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números al azar.

La urna seleccionará seis esferas de forma aleatoria con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita básicamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tus mismos números.

Solo debes de llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

La Federación Costarricense de Futbol inicia reestructuración tras fracaso en la eliminatoria mundialista y la salida de sus principales líderes deportivos

La Selección de Costa Rica

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

En el lugar se aseguraron cartuchos útiles de diversos calibres y dosis de presunta marihuana

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Una alerta anónima movilizó a los elementos de seguridad a la colonia Miguel Hidalgo

Aseguran tres inmuebles usados como

Tris: todos los números ganadores de hoy 10 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Estas son las recomendaciones de la Profeco para comprar uvas frescas en el Año Nuevo

Esta práctica de origen español ha transformado a la fruta en elemento central de las celebraciones

Estas son las recomendaciones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en México: así

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: Benito está sobre el escenario

Eduardo Manzano heredó a este actor de Una Familia de Diez y su viuda habla sobre el testamento del Polivoz

Piden donadores urgentemente para Gabriel Garzón, muppetero y voz de ‘Topo Gigio’ en México

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Pitbull Cruz responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach: “Él también llegó a hacer”