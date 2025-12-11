México

Marcos Cipac de Aquino: el pintor indígena al que se atribuye la imagen de la Virgen de Guadalupe

Diversos historiadores apuntan a que la figura de la Virgen de Guadalupe no es milagrosa, sino producto del talento artístico indígena

Investigaciones señalan que Marcos Cipac
Investigaciones señalan que Marcos Cipac de Aquino pudo ser el creador de la imagen guadalupana. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La Virgen de Guadalupe no solo es el símbolo religioso más poderoso de México, sino también un emblema cultural que trasciende fronteras. Su imagen está ligada a la identidad del país, a celebraciones, peregrinaciones y representaciones que se han mantenido vivas durante siglos.

Sin embargo, aunque la tradición religiosa señala que la imagen apareció milagrosamente en la tilma de Juan Diego, diversas investigaciones históricas atribuyen la autoría de la pintura al artista indígena Marcos Cipac de Aquino.

Marcos Cipac de Aquino: el artista indígena del siglo XVI

Marcos Cipac de Aquino nació el 4 de junio de 1517 y fue un indígena educado bajo el catolicismo. Casado con Lucía Juárez, tuvo tres hijos y se formó como tlacuilo, oficio mesoamericano dedicado a la escritura pictográfica y a la elaboración de imágenes cuidadosamente detalladas.

Historiadores señalan que Cipac de Aquino fue un pintor sobresaliente, conocido por sus obras llenas de color y realismo. Entre las piezas que se le atribuyen está el escudo de Santo Tomás de Aquino, lo que confirma su prestigio dentro de la sociedad colonial. Se cree que falleció hacia finales del siglo XVI.

¿El verdadero autor de la Virgen de Guadalupe?

Las apariciones marianas del Tepeyac, según la tradición católica, se registraron en 1531. Pero documentos históricos del siglo XVI sugieren que la imagen no surgió de manera sobrenatural. Uno de los testimonios más relevantes es el del franciscano Fray Francisco Bustamante, quien en 1556 afirmó que la pintura era obra de Marcos Cipac de Aquino.

Este registro ha impulsado numerosos estudios científicos e históricos. Uno de los argumentos más sólidos proviene del investigador Augusto Vallejo de la Villa, quien reconstruyó la biografía del pintor y halló múltiples referencias al artista en documentos coloniales, donde se le menciona como “el indio Marcos”, atribuyéndole directamente la creación de la imagen guadalupana.

La tradición religiosa atribuye la
La tradición religiosa atribuye la imagen a un milagro; la historia, a un pintor indígena. Crédito: Cuartoscuro

Incluso Bernal Díaz del Castillo, cronista de la conquista de México, lo reconoció como “uno de los pintores autóctonos excelentes del Nuevo Mundo”.

La versión académica y los análisis científicos

Otros especialistas, como Edmundo O’Gorman, sostienen que la imagen fue encargada por el arzobispo Alonso de Montúfar como parte del movimiento de la Contrarreforma, que buscaba reforzar el catolicismo en la Nueva España. De acuerdo con esta teoría, la imagen habría funcionado como una herramienta evangelizadora dirigida a los pueblos originarios.

A esto se suman declaraciones de expertos en restauración. El restaurador José Antonio Flores, quien ha trabajado directamente con la imagen, aseguró que fue creada por manos humanas.

Además, en la década de los ochenta, un peritaje autorizado por Guillermo Schulenburg Prado, entonces abad de la Basílica de Guadalupe, confirmó que la pintura está hecha con cochinilla, negro de hollín de ocote y sulfato de calcio, materiales típicos de la época colonial.

