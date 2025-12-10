Dónde se encuentra el lienzo original de la Virgen de Guadalupe

Se trata de uno de los símbolos religiosos más venerados por millones de fieles en América Latina. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lienzo original de la Virgen de Guadalupe permanece resguardado en la Basílica de Guadalupe, ubicada al norte de la Ciudad de México. Este santuario alberga uno de los símbolos religiosos más venerados por millones de fieles en América Latina, quienes acuden al recinto para admirar la pieza que, según la tradición, apareció milagrosamente en el siglo XVI.

La basílica de Santa María de Guadalupe llamada oficialmente, ha sido el destino principal de peregrinos desde su inauguración en el siglo XVIII, aunque la devoción a la Virgen se remonta al año 1531, cuando se sitúan las supuestas apariciones a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un indígena chichimeca mexica. De acuerdo con relatos históricos y crónicas eclesiásticas, el lienzo mide aproximadamente 1,70 metros de alto y 1,05 metros de ancho, elaborado sobre una tela de fibra de ayate, un material utilizado tradicionalmente para prendas rústicas en la época.

Millones de personas viajan hasta este lugar para observar la obra, que la tradición reconoce como una aparición milagrosa ocurrida en el siglo XVI. REUTERS/Henry Romero

El recinto que resguarda la tilma ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. La actual Basílica, inaugurada en 1976, se diseñó para acoger a grandes multitudes y proteger la imagen de la Virgen de Guadalupe bajo estrictas medidas de seguridad. La tilma original se exhibe en un altar giratorio protegido por un cristal blindado, accesible a los visitantes mediante una cinta transportadora que permite observar la pieza por unos segundos sin detener la circulación de feligreses.

La conservación y el análisis científico del lienzo han aumentado el interés global sobre la figura de la Virgen de Guadalupe

Estudios científicos realizados por instituciones nacionales e internacionales han intentado analizar el origen y la preservación del lienzo. Investigadores han documentado la ausencia de esbozos previos sobre la tela y la sorprendente conservación de los colores luego de casi cinco siglos. A pesar de las teorías y especulaciones sobre posibles intervenciones humanas, especialistas en restauración y conservación solo han confirmado algunas reparaciones menores a lo largo del tiempo.

El 9 de diciembre de 1531 fue la primera aparición sobre el cerro del Tepeyac. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato más antiguo confiable que describe el fenómeno de la Virgen de Guadalupe está plasmado en el Nican Mopohua, un texto escrito en náhuatl, que narra la serie de apariciones frente a Juan Diego, su visita al obispo Juan de Zumárraga y la impresión milagrosa de la imagen en la tilma.

El culto guadalupano ha trascendido la esfera religiosa, conformando una manifestación cultural y social de gran importancia para la identidad mexicana y latinoamericana. Anualmente, el 12 de diciembre, millones de personas en todo el mundo celebran la festividad guadalupana con misas, peregrinaciones y muestras de devoción en numerosas comunidades de México y el extranjero.

CIUDAD DE MÉXICO, 10DICIEMBRE2024.- Millones de peregrinos devotos a la Virgen de Guadalupe visitan la Basílica de Guadalupe con motivo del aniversario 493 de la aparición de la virgen en el Cerro del Tepeyac. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Diego (Juan Diego)

9 de diciembre de 1531: Primera aparición sobre el cerro del Tepeyac.

10 de diciembre de 1531: Segunda aparición, petición para construir un templo.

11 de diciembre de 1531: Tercera aparición para animar a Juan Diego tras la enfermedad de su tío.

12 de diciembre de 1531: Cuarta aparición, la Virgen solicita recoger flores y en la tilma queda la imagen impresa.