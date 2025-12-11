Gobierno de Sheinbaum reporta nuevo récord histórico de llegada de visitantes a México: derrama económica creció 9.3%

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, estuvo en la conferencia de prensa mañanera de este jueves. (Presidencia)

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo del gobierno federal, dio a conocer este jueves que hay un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales y en su derrama económica en México, de enero a octubre de este año.

Señaló que hubo un 10.7% más de visitantes internacionales, y se alcanzaron 8.3 millones, y un 2.3% más que los reportados antes de la pandemia.

Durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez señaló que hubo 17 mil turistas más y en derrama económica 9.3% mayor que el mismo periodo del 2024, lo que significan más de 2 mil 440 mil millones de dólares, y 50.3% más contra el mismo periodo del 2019.

En cuanto a cruceros, hay 8.9% más y en derrama económica por cruceristas, o sea, que están gastando más en el territorio mexicano, hay un 12% más.

En la llegada de visitantes internacionales, de enero a octubre del 2024 hubo 69.8 millones de personas, mientras que en el mismo periodo de este 2025 hubo 79.3 millones, lo que significa un 13.6% más.

El gobierno de Sheinbaum destacó el aumento de turistas en México de enero a octubre de este año. | Presidencia

En cuanto a llegada de turistas internacionales a México, de enero a a octubre del 2024 se registraron 36.3 millones de personas, mientras que en el mismo periodo del 2025 hubo 38.4 millones, o sea, 5.8% más.

En cuanto a la derrama económica de visitantes internacionales en México, de enero a octubre de 2024 hubo 26 mil 499 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de este año, hubo 28 mil 218 millones de dólares, lo que significa un 6.5% más.

En pasajeros vía aérea, hubo 3.2% más en vuelos nacionales, y pasajeros en vuelos internacionales se creció 1.4% en el mismo periodo de tiempo.

Los países que tuvieron mayor incremento en las llegadas de turistas vía aérea a México fueron China con un 10.6% más de enero a octubre, Corea del sur aumentó un 11.6% sus visitantes a México y Estados Unidos un 0.6%. Sin embargo se destacó Canadá, que tuvo un crecimiento de 11.4% más, que es el nivel más grande que ha tenido México de turistas canadienses.

Gobierno de México espera escalar al quinto país más visitado el próximo año

Además, para el próximo año, en el contexto del Mundial de Fútbol, Sheinbaum señaló que el objetivo del programa de trabajo de la Secretaría de Turismo es lograr ser el quinto país más visitado en el mundo.

Se espera que en 2026 México sea el quinto país con más visitantes internacionales.

La presidenta Sheinbaum dijo que el Mundial dará más visitantes a México y que tiene que ver con otras estrategias de promoción turísitica en el país.

“Tiene que ver con muchas otras estrategias de promoción turísitica en el país, una de ellas es esto que está trabajando Josefina y Secretaría de Hacienda, para que en México haya incentivos, que hablé de eso con Salma Hayek, para que México tenga incentivos económicos para que se puedan filmar más películas y series”, dijo la presidenta Sheinbaum.

Dijo que esto generaba empleo y mucha promoción.