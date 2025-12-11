‘La Mañanera’ de hoy jueves 11 de diciembre | Récord histórico en turismo y negociaciones con EEUU, entre lo relevante

Josefina Rodríguez detalló que la nueva estrategia de turismo llamada “turismo comunitario” es una visión elaborada en coordinación con la Unesco para conocer la cultura mexicana y elevar los ingresos económicos nacionales.
La funcionaria detalló que el turismo comunitario será implementado en nueve guías (paquetes) de viaje dentro de México para promover la cultura y tradición nacional, además, se prevé un impulso fuerte con la llegada del Mundial de la FIFA 2026.
Sheinbaum declaró que México y Estados Unidos tienen tres pilares fundamentales para mantener una relación binacional con EEUU:
La presidenta detalló que su gobierno continúa dialogando con Estados Unidos para que se reconozcan los aeropuertos de la Ciudad de México y el Estado de México como grandes sedes comerciantes.
Además, comentó que el objetivo principal de las negociaciones es que EEUU ayude a que lleguen más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ubicado en el Estado de México.
Josefina Rodríguez anunció un alza en el turismo en el mes de octubre, pues, apuntó que en ese mes hubo un aumento del 10.7% de visitantes internacionales a México, lo que se traduce en:
Sheinbaum informó que se hablará de los indicadores de turismo en México. Durante la conferencia la acompañarán:
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.