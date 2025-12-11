México

‘La Mañanera’ de hoy jueves 11 de diciembre | Récord histórico en turismo y negociaciones con EEUU, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves desde Palacio Nacional

14:11 hsHoy

Turismo comunitario, una nueva estrategia económica

Josefina Rodríguez detalló que la nueva estrategia de turismo llamada “turismo comunitario” es una visión elaborada en coordinación con la Unesco para conocer la cultura mexicana y elevar los ingresos económicos nacionales.

La funcionaria detalló que el turismo comunitario será implementado en nueve guías (paquetes) de viaje dentro de México para promover la cultura y tradición nacional, además, se prevé un impulso fuerte con la llegada del Mundial de la FIFA 2026.

14:05 hsHoy

Migración, seguridad y comercio, los tres pilares fundamentales para una relación bilateral con EEUU

Sheinbaum declaró que México y Estados Unidos tienen tres pilares fundamentales para mantener una relación binacional con EEUU:

  • Migración: control de personas que cruzan la frontera de México con Estados Unidos, así como el control de migrantes mexicanos en territorio norteamericano
  • Seguridad: el fortalecimiento de una estrategia de seguridad entre ambas naciones para combatir el tráfico de droga, migrantes y armas
  • Comercio: buscar acuerdos que beneficien económicamente a ambos países y se revisen temas como el arribo de mercancía a los aeropuertos mexicanos y temas de aduanas
14:02 hsHoy

Sheinbaum continúa en acuerdos con EEUU para cambiar rutas de comercio

La presidenta detalló que su gobierno continúa dialogando con Estados Unidos para que se reconozcan los aeropuertos de la Ciudad de México y el Estado de México como grandes sedes comerciantes.

Además, comentó que el objetivo principal de las negociaciones es que EEUU ayude a que lleguen más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ubicado en el Estado de México.

13:40 hsHoy

Récord histórico en llegada de visitantes internacionales

Josefina Rodríguez anunció un alza en el turismo en el mes de octubre, pues, apuntó que en ese mes hubo un aumento del 10.7% de visitantes internacionales a México, lo que se traduce en:

  • 3.74 millones de turistas en México (aumento de 17 mil turistas)
  • Una derrama económica de 2.440 millones de dólares (aumento del 9.3%)
  • 79.3 millones de visitantes internacionales en 2025 (aumento del 13.6%)
  • 38.4 millones de turistas internacionales en 2025 (aumento del 5.8%)
  • Derrama económica de 28.218 millones de dólares en 2025 (aumento del 6.5%)
13:36 hsHoy

Quién estará en La Mañanera de hoy

Sheinbaum informó que se hablará de los indicadores de turismo en México. Durante la conferencia la acompañarán:

  • Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo
12:41 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

