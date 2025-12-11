‘La Mañanera’ de hoy jueves 11 de diciembre | Récord histórico en turismo y negociaciones con EEUU, entre lo relevante

La funcionaria detalló que el turismo comunitario será implementado en nueve guías (paquetes) de viaje dentro de México para promover la cultura y tradición nacional, además, se prevé un impulso fuerte con la llegada del Mundial de la FIFA 2026 .

Josefina Rodríguez detalló que la nueva estrategia de turismo llamada “ turismo comunitario ” es una visión elaborada en coordinación con la Unesco para conocer la cultura mexicana y elevar los ingresos económicos nacionales.

Comercio : buscar acuerdos que beneficien económicamente a ambos países y se revisen temas como el arribo de mercancía a los aeropuertos mexicanos y temas de aduanas

Seguridad : el fortalecimiento de una estrategia de seguridad entre ambas naciones para combatir el tráfico de droga, migrantes y armas

Migración : control de personas que cruzan la frontera de México con Estados Unidos , así como el control de migrantes mexicanos en territorio norteamericano

Sheinbaum declaró que México y Estados Unidos tienen tres pilares fundamentales para mantener una relación binacional con EEUU :

Migración, seguridad y comercio, los tres pilares fundamentales para una relación bilateral con EEUU

14:02 hs

Sheinbaum continúa en acuerdos con EEUU para cambiar rutas de comercio

La presidenta detalló que su gobierno continúa dialogando con Estados Unidos para que se reconozcan los aeropuertos de la Ciudad de México y el Estado de México como grandes sedes comerciantes.