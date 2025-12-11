Dua Lipa en concierto: este viernes 12 dará show privado en México

Dua Lipa ofrecerá un concierto privado en el Hotel Moon Palace The Grand Cancún el 12 de diciembre, fortaleciendo su vínculo con México (Ocesa)

El vínculo entre Dua Lipa y México se fortalece con una nueva presentación exclusiva que la artista británica ofrecerá el 12 de diciembre en el Hotel Moon Palace The Grand Cancún, ubicado en la Riviera Maya.

Este evento, de carácter estrictamente privado, no forma parte de su gira internacional, sino que ha sido organizado para un grupo selecto de asistentes, entre los que se encuentran empleados, sus acompañantes y empresarios, según la información disponible.

A diferencia de sus recientes conciertos multitudinarios, este show en Cancún se inscribe en la tendencia de la industria musical donde figuras de talla mundial realizan actuaciones íntimas para eventos corporativos o celebraciones de fin de año.

La expectativa entre los asistentes es alta, ya que, aunque los detalles sobre el repertorio y la producción permanecen reservados, se prevé que Dua Lipa interprete sus éxitos más reconocidos en un entorno mucho más cercano que el de los grandes estadios.

El concierto en Cancún permitirá a los asistentes disfrutar de los éxitos de Dua Lipa en un entorno exclusivo y cercano, lejos de los grandes estadios (RS)

La noticia de este concierto privado llega apenas ocho días después de su última presentación en la Ciudad de México, donde la cantante reafirmó su enorme popularidad al agotar entradas y provocar una ola de entusiasmo que trascendió los escenarios.

Durante su estancia en la capital, Dua Lipa fue vista explorando lugares emblemáticos y disfrutando de la gastronomía y la cultura local, lo que evidenció su aprecio por las tradiciones mexicanas.

Ahora, la intérprete de temas como “Houdini” y “Don’t Start Now” se prepara para cambiar el bullicio de la metrópoli por el ambiente exclusivo de las playas del Caribe mexicano.

Aunque la producción y el setlist permanecen en secreto, la expectativa es que la artista brinde una experiencia única a los asistentes, consolidando aún más su relación con el público mexicano.

El evento exclusivo de Dua Lipa en la Riviera Maya no forma parte de su gira internacional y está dirigido a empleados y empresarios seleccionados (RS)

El radicalmente optimista paso de Dua Lipa por la Ciudad de México

Dua Lipa ofreció tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 como cierre de su gira “Radical Optimism Tour”.

Durante estas presentaciones, la cantante interpretó una selección de éxitos que incluyó temas como “Training Season”, “One Kiss”, “Illusion”, “Break My Heart”, “Levitating”, “Love Again”, “New Rules” y “Don’t Start Now”.

En cada concierto incorporó un cover especial como tributo a la música mexicana. Una de las noches destacó por su versión de “Bésame Mucho” al estilo de Luis Miguel, lo que generó ovaciones entre los asistentes, además cantó con Fer Olvera, de Maná, el tema “Oye Mi Amor”, y finalizó con su versión de “Amor prohibido” de Selena Quintanilla.

Dua Lipa ha intensificado su relación con el público mexicano tras su reciente visita a la Ciudad de México y su interés por la cultura local (IG: @dualipa)

La visita de la artista incluyó actividades paralelas, como la apertura de una taquería pop-up llamada “La Dua” en la colonia Condesa, con platillos inspirados en su música.

También llevó su club de lectura “Service95” a la Ciudad de México a través de un evento especial en la librería La Americana, reforzando el vínculo con su audiencia local.