México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: arribo de peregrinos provoca cierres en calles de la GAM

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
14:09 hsHoy

La SSC-CDMX informó que Eje 3 Poniente muestra abundante carga vehicular proveniente de Paseo de la Reforma y con dirección a Chapultepec.

@OVIALCDMX 2
@OVIALCDMX 2
13:22 hsHoy

Continúa cerrada la circulación en ambos cuerpos de Calzada de Guadalupe a la altura de Eje 4 Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por arribo de Peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Alternativa vial: Av. Insurgentes, Eje 1 y 2 Oriente.

13:09 hsHoy

Infórmate de todo lo que acontece en las principales vías de comunicación en el Edomex y CDMX, cierres intermitentes de avenidas estratégicas, estaciones de transporte público y retrasos.

Corte a la circulación Peregrinos
Corte a la circulación Peregrinos Alcaldía Gustavo A. Madero CDMX (@OVIALCDMX/X)

Temas Relacionados

ManifestaciónBloqueosCapufeCDMXEdomexSSC-CDMXmexico-noticias

Últimas noticias

De la Virgen de Guadalupe a la Santa Muerte: la fe que alcanza al narco mexicano

El Narcotráfico en México se ha visto sumamente influido por creencias religiosas y rituales oscuros

De la Virgen de Guadalupe

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 11 de diciembre?

Hoy deben registrarse las mujeres de 60 a 64 años de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se

Gelatina mosaico de ponche navideño: color y sabor sin gluten para tu mesa festiva

Lleva la alegría y el color de la navidad mexicana con este postre

Gelatina mosaico de ponche navideño:

México: cotización de apertura del euro hoy 11 de diciembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Metro CDMX y Metrobús: hoy jueves 11 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús: hoy

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué regalar una cámara

Por qué regalar una cámara vintage puede ser el mejor regalo para la Navidad 2025

Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra

Receta de frutas abrillantadas caseras, rápida y fácil

Día Nacional del Tango: ¿por qué se celebra hoy, 11 de diciembre?

La reforma laboral ya ingresó al Senado y el oficialismo apura el llamado a las comisiones

INFOBAE AMÉRICA

Robaron más de 600 objetos

Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra

Este estado de EEUU ordena evacuar a 100.000 personas por un río atmosférico con riesgo de inundaciones catastróficas

El dictador Nicolás Maduro pidió “partirle los dientes” a Estados Unidos y luego cantó “Don’t worry, be happy”

Día Nacional del Tango: ¿por qué se celebra hoy, 11 de diciembre?

‘Cien años de soledad’: ¿Cuándo llegará la segunda parte del relato de Gabriel García Márquez a Netflix?

DEPORTES

La reacción de Lamine Yamal

La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

Supo competir en los Juegos Olímpicos y ahora es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI: “El Pablo Escobar moderno”

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro

El video del nuevo accidente de Jack Doohan en su segundo día de prácticas en la Súper Fórmula de Japón tras dejar la Fórmula 1

El cambio al reglamento deportivo en las carreras sprint que impuso la Fórmula 1 para 2026