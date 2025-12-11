Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: arribo de peregrinos provoca cierres en calles de la GAM

La SSC-CDMX informó que Eje 3 Poniente muestra abundante carga vehicular proveniente de Paseo de la Reforma y con dirección a Chapultepec.
Continúa cerrada la circulación en ambos cuerpos de Calzada de Guadalupe a la altura de Eje 4 Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por arribo de Peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Alternativa vial: Av. Insurgentes, Eje 1 y 2 Oriente.
