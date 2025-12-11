Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Autoridades informaron la detención de una persona tras el cateo a un presunto punto de droga. Crédito: FGE Oaxaca

En la región de la Costa de Oaxaca, fuerzas de seguridad estatales y federales realizaron un operativo conjunto en un presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable.

En el lugar se aseguraron diversas dosis de marihuana, cartuchos útiles y se detuvo a un hombre. Este operativo fue realizado mediante la ejecución de una orden de cateo, según informaron la autoridades.

En la intervención colaboraron elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Detalles del cateo y aseguramiento

La intervención se llevó a cabo en un domicilio situado en la calle Parota del centro de la agencia municipal El Tomatal, jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec.

De acuerdo con datos oficiales, en el lugar se incautaron varias bolsas de hierba seca con características similares a la marihuana, además de cartuchos útiles de diversos calibres.

Los objetos quedaron asegurados como evidencia de posibles delitos relacionados con narcomenudeo.

Al detenido se le aseguraron diversas dosis de presunta marihuana y cartuchos útiles. Crédito: FGE Oaxaca

Sobre las acciones, la FGEO subrayó que esta acción forma parte de la “Operación Sable” para combatir delitos de alto impacto en la región del Istmo de Tehuantepec.

Detención y disposición del sospechoso

El hombre detenido fue identificado como R.R.L. o H.R.L. por la FGEO. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que evaluará su situación jurídica.

Este operativo fue supervisado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, a través de agentes estatales de investigación y elementos del grupo local de Puerto Escondido, señalaron fuentes oficiales.

Durante la intervención, el despliegue policial incluyó un perímetro de seguridad coordinado por DEFENSA, SEMAR y Policía Estatal, lo cual permitió la ejecución segura del operativo.

Las autoridades ministeriales mantienen el proceso de investigación para determinar responsabilidades y consolidar la estrategia estatal de seguridad pública.

Qué es la Operación Sable

La Operación Sable de Oaxaca es un operativo de seguridad desplegado por fuerzas federales y estatales en la entidad, con el objetivo de combatir la delincuencia organizada, reducir los índices delictivos y garantizar la seguridad de la población.

Las acciones dentro de este operativo incluyen patrullajes, instalación de retenes, cateos, aseguramiento de armas y drogas, y detenciones de personas vinculadas a actividades ilícitas.

La Operación Sable se aplica principalmente en regiones donde se ha detectado presencia de grupos criminales y se han registrado hechos violentos, como en la región del Istmo de Tehuantepec y la Costa.

Según reportes de la FGEO, estas son las corporaciones que participan en dichas labores.

Secretaría de Marina

Secretaría de la Defensa

Guardia Nacional

Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Agencia Estatal de Investigaciones

Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca