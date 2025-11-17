Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Ambos detenidos son considerados pieza clave dentro de la estructura del grupo delictivo Comandante Cromo. (FOTO: Especial)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó la detención de A.G.D., alias El Caporal, e I.D.L., alias El Pollo, considerados piezas clave dentro de la estructura delictiva Comandante Cromo, organización que opera en la región del Istmo.

Las capturas se realizaron en Juchitán de Zaragoza como parte de los operativos interinstitucionales desplegados para combatir la actividad criminal en la zona.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, El Caporal administraba un rancho utilizado como uno de los principales centros de operación de la célula delictiva. Además, estaba a cargo del resguardo del armamento empleado por este grupo.

Por su parte, El Pollo era parte del grupo de operadores encargados de cometer homicidios y tenía bajo su control los vehículos blindados utilizados por Comandante Cromo para movilizarse y realizar actividades delictivas.

Organigrama de la FGE de Oaxaca sobre la estructura de la banda criminal. (Foto: FGE Oaxaca)

Las detenciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de Oaxaca con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Gobierno estatal y la Policía Estatal adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía destacó que estas acciones permiten debilitar la estructura operativa de grupos criminales que operan en el Istmo y forman parte de la estrategia para restablecer la seguridad en la región.

Marina detienen a 53 integrantes de Comandante Cromo tras Operativo Sable

El pasado 12 de noviembre, la Semar informó la detención de 53 elementos de la organización criminal Comandante Cromo y reforzó el Operativo Sable en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para combatir a las células delictivas en la región.

El grupo criminal opera en toda la zona del Corredor Interoceánico del Gobierno Federal. EFE/Luis Villalobos

De acuerdo con la información del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el operativo tiene como objetivo frenar la expansión de este grupo criminal, que buscaba apoderarse de uno de los polos de desarrollo estratégico impulsados por la mandataria Claudia Sheinbaum, una zona clave que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

“Es el nombre de una operación que así le nombró Secretaría de Marina, donde participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y consiste principalmente en un despliegue territorial donde tropas de la Semar se despliegan donde haya mayor incidencia.

“Es para prevenir y hay otra parte con la unidad de inteligencia naval, ya con todo el gabinete de seguridad que es para objetivos específicos, para lograr su detención”, detalló Harfuch en La Mañanera del pasado jueves.