México

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

La captura fue resultado de operaciones interinstitucionales en Juchitán; ambos eran responsables de logística, armamento y homicidios dentro del grupo criminal

Guardar
Ambos detenidos son considerados pieza
Ambos detenidos son considerados pieza clave dentro de la estructura del grupo delictivo Comandante Cromo. (FOTO: Especial)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó la detención de A.G.D., alias El Caporal, e I.D.L., alias El Pollo, considerados piezas clave dentro de la estructura delictiva Comandante Cromo, organización que opera en la región del Istmo.

Las capturas se realizaron en Juchitán de Zaragoza como parte de los operativos interinstitucionales desplegados para combatir la actividad criminal en la zona.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, El Caporal administraba un rancho utilizado como uno de los principales centros de operación de la célula delictiva. Además, estaba a cargo del resguardo del armamento empleado por este grupo.

Por su parte, El Pollo era parte del grupo de operadores encargados de cometer homicidios y tenía bajo su control los vehículos blindados utilizados por Comandante Cromo para movilizarse y realizar actividades delictivas.

Organigrama de la FGE de
Organigrama de la FGE de Oaxaca sobre la estructura de la banda criminal. (Foto: FGE Oaxaca)

Las detenciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de Oaxaca con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Gobierno estatal y la Policía Estatal adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía destacó que estas acciones permiten debilitar la estructura operativa de grupos criminales que operan en el Istmo y forman parte de la estrategia para restablecer la seguridad en la región.

Marina detienen a 53 integrantes de Comandante Cromo tras Operativo Sable

El pasado 12 de noviembre, la Semar informó la detención de 53 elementos de la organización criminal Comandante Cromo y reforzó el Operativo Sable en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para combatir a las células delictivas en la región.

El grupo criminal opera en
El grupo criminal opera en toda la zona del Corredor Interoceánico del Gobierno Federal. EFE/Luis Villalobos

De acuerdo con la información del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el operativo tiene como objetivo frenar la expansión de este grupo criminal, que buscaba apoderarse de uno de los polos de desarrollo estratégico impulsados por la mandataria Claudia Sheinbaum, una zona clave que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

“Es el nombre de una operación que así le nombró Secretaría de Marina, donde participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y consiste principalmente en un despliegue territorial donde tropas de la Semar se despliegan donde haya mayor incidencia.

“Es para prevenir y hay otra parte con la unidad de inteligencia naval, ya con todo el gabinete de seguridad que es para objetivos específicos, para lograr su detención”, detalló Harfuch en La Mañanera del pasado jueves.

Temas Relacionados

Comandante CromoOaxacaCorredor InteroceánicoSEMARDEFENSASSPCNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El saldo de la violencia en la marcha de la Generación Z: 40 policías hospitalizados y 29 personas detenidas

Entre los arrestos hay un menor de edad

El saldo de la violencia

Súper peso pierde su ganancia semanal en un día y se deprecia aún más frente al dólar

La divisa estadounidense recuperó casi un punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana al cierre de mercados de este lunes

Súper peso pierde su ganancia

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de noviembre: servicio lento de la Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Trump está dispuesto a lanzar ataques en México para detener tráfico de drogas

El presidente de EEUU aseguró que sus equipos de inteligencia tienen información de donde vive cada uno de los narcotraficantes

Trump está dispuesto a lanzar

Embajada de Estados Unidos en México cambiará de ubicación

A partir del 24 de noviembre, quienes requieran trámites consulares deberán acudir a la nueva sede

Embajada de Estados Unidos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Furcio”, presunto líder

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán | Video

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: granjeros sorprendidos por expulsión de anoche

Deftones vuelve a México en 2026: lugar, fecha, preventa y todo lo que debes saber

Revista nombra a Belinda y Cazzu como ´Figuras del Año’ y en redes recuerdan la polémica de Ángela Aguilar

Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores tras compartir foto desde el hospital

Polémico discurso de Carín León en los Grammy siembra dudas sobre un rompimiento con Pepe Aguilar

DEPORTES

México vs Paraguay, IA revela

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez