Cae “Cali”, jefe de plaza y generador de violencia en Oaxaca perteneciente al grupo delictivo “Comandante Cromo”

Carlos “N” es señalado por ser un integrante clave del crimen organizado en el estado

Carlos N", alias Cali, identificado
Carlos N", alias Cali, identificado por las autoridades como presunto integrante de la célula delictiva Comandante Cromo. (FOTO: Semar)

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) permitió la detención de Carlos N", alias Cali, identificado por las autoridades como presunto integrante de la célula delictiva Comandante Cromo, organización delictiva dedicada a las extorsiones, robo y tráfico de droga en la ruta del Tren Interoceánico.

De acuerdo con un comunicado oficial, labores de investigación e inteligencia realizados en un inmueble ubicado en el Rancho El Llano, donde participaron elementos federales y estatales, permitieron el decomiso de arsenal, equipo táctico y dosis de metanfetamina.

Asimismo, fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México que la célula delictiva de Carlos “N” opera en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca y que durante el cateo se le decomisó:

  • 6 armas largas
  • 27 cargadores
  • 760 cartuchos útiles
  • 13 chalecos balísticos
  • 19 cascos balísticos
  • 14 pares de botas
  • Equipo táctico
  • 54 dosis de metanfetamina
Armamento y objetos ilícitos asegurados
Armamento y objetos ilícitos asegurados por las autoridades. (FOTO: Semar)

Las autoridades también confirmaron que esta captura es un duro golpe contra las acciones de la red criminal encabezada por Iván Sánchez Santiago, alias Cromo, persona prioritaria dentro del grupo criminal desde abril de 2024.

Cabe señalar que el operativo encabezado por la Semar contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca.

Golpe a redes criminales en Oaxaca

Las instituciones de seguridad también informaron que entre abril de 2024 y julio de 2025 se intensificaron las acciones contra diversas células delictivas en el estado.

Un cateo cumplimentado por las
Un cateo cumplimentado por las autoridades federales concluyó en la detención del objetivo clave. (FOTO: Semar)

Tan solo en 2025, como parte de la Operación Sable, implementada por la Semar, se logró la detención de 58 personas vinculadas a organizaciones criminales en los municipios de Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

Comandante Cromo y sus alianzas con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

El pasado 12 de noviembre, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló que la detención de operadores clave del grupo delictivo Comandante Cromo permitió conocer la alianza que formó dicho grupo con cárteles nacionales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

(Foto: FGE Oaxaca)
(Foto: FGE Oaxaca)

De acuerdo con investigaciones de las autoridades, señalaron a personas como José Carmen, alias Fregoso, o Juan Benito, alias Tláloc, presuntos líderes de huachicoleo en Oaxaca forjaron fuertes alianzas en la zona debido a su relación con actividades de robo de combustible, robo y extorsiones.

La caída de “Koki”, un duro golpe a Comandante Cromo

El pasado mes de septiembre, como resultado de los trabajos de inteligencia criminal llevados a cabo en el marco de la Operación Sable, la FGE de Oaxaca logró la captura de J.H.M.C., alias Koki.

El hombre fue identificado como segundo en la línea de mando de la célula delictiva Comandante Cromo, considerada una de las principales generadoras de violencia en la región del Istmo de Tehuantepec y presuntamente opera para el Cártel de Sinaloa.

Esta célula estaría ligada con
Esta célula estaría ligada con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más relevantes de México Crédito: Fiscalía de Oaxaca

Durante el operativo, las autoridades aseguraron al detenido un arma de fuego, así como diversas cantidades de marihuana y dosis de la droga conocida como cristal.

Cabe señalar que en mayo de 2025, fue capturado P.A.T.V., alias El Tonche, quien también ocupaba un lugar en la segunda línea de mando de la misma célula delictiva.

